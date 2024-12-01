عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة خيتافي اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري عند تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز، أسينسيو، روديجر، فران جارسيا

الوسط: سيبايوس، فالفيردي، بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو، براهيم دياز، كيليان مبابي

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليا في حين أن غريمه التقليدي فريق برشلونة يحتل الصدارة برصيد 34 نقطة ويتواجد الملكي في هذا المركز برصيد 30 نقطة، مع تبقي له مباراتين مؤجلتين من ضمنهما مباراة اليوم.