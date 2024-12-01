وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تواصل فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء

أخبار مصر
جانب من فاعليات البرنامج
جانب من فاعليات البرنامج

 

تواصل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات مشاركتها في حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء.

وتضمنت فعاليات الحملة التي انطلقت على مستوى وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تنظيم حملات توعية من خلال متطوعي الوحدات، لإيضاح تأثير العنف بمختلف أشكاله على النساء والفتيات.

وانطلقت فعاليات الحملة على مستوى 30 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات المصرية، حيث  تتناول موضوعات متعددة تعنى بحماية وأمان المرأة، وتعزيز دورها في مواجهة كافة أشكال العنف، تحت شعار "معًا نحو مجتمع أكثر أمانًا للمرأة".

الجدير بالذكر أن وحدات التضامن الاجتماعي تنفذ عددًا من الأنشطة منها ما يتعلق  بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته، كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة منها مناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

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