التضامن الاجتماعي تفتتح معرض "ديارنا" بالجونة لأول مرة

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جانب من فاعليات الافتتاح
جانب من فاعليات الافتتاح

 

 تفتتح وزارة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" في الجونة بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر، والذي يقام فيها لأول مرة، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويستمر المعرض الذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" حتي 7 ديسمبر الجاري، بمشاركة 60 عارضا يمثلون 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية، والمجلس القومي للمرأة بمنتجاته المختلفة، ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من 9 صباحًا وحتي 9 مساء.

ويشهد المعرض عرض المنتجات اليدوية التراثية المتنوعة كالمفروشات، والخزف، والنحاس، والزجاج المعشق،وسجاد جلد مذهب، والكليم، وجزوع الشجر، والملابس التراثية للسيدات، والفضة، والاكسسوارات، والمنتجات السيناوية، والتطريز اليدوي على الشنط، وغيرها من المنتجات التراثية اليدوية التي تتميز بالحرفية.

وأكد رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المعارض أن معرض ديارنا يقام لأول مرة في الجونة، وسينظم سنويًا في نفس الموعد، مشيرًا إلى أن الهدف من إقامته في تلك البقعة المتميزة من أرض مصر الجمع بين جمال الطبيعة ومنتجات البحر الأحمر المحلية وروعة الحرف اليدوية من جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف عباس أن معرض ديارنا للحرف اليدوية تقليد راسخ يدعم أكثر من 500 منظمة حرفية سنويًا، مما يخدم آلاف الحرفيين والحرفيات المصريين، ويبرز إبداعاتهم وجمال منتجاتهم المصنوعة بكل حب وإتقان.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المعارض أن الفترة المقبلة وتنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي سيتم تنظيم العديد من المعارض في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الترويج والتسويق للمنتج الحرفي اليدوي والتراثي المصري، بما يعود بالفائدة على العارضين ومنتجاتهم المتميزة.

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التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي الحرفيين القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضا وزيرة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي

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