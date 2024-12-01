احتفظ الدكتور يحيى عبد القادر عبد الله برئاسة الاتحاد المصري للدارتس حتى عام 2028 بعد تزكيته رئيسا من جانب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الذين لهم حق التصويت.

وضمت الجمعية العمومية، ممثلين عن أندية: القناة الرياضي ( هشام إبراهيم الدسوقى) وبورفؤاد الرياضي ( مروة محمود عبد المجيد) ونادي الصيد المصري بالدقي ( هبة محمود سعد) ونادي عمال فرشوط ( عبد اللاه محمد سباق ) ونادي قوص الرياضي (محمود يسن محمد ) ونادي الشبان المسلمين بقنا ( مؤمن محمد ميري) كما فاز بالتزكية أيضا باقي أعضاء مجلس الإدارة وهم: جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، والدكتور جمال يوسف والنائب محمود الصعيدي ونادر جوهر القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد، والمهندس زكريا عصام، وجودة أبو النور نائب مدير تحرير الأهرام، ووهبة عبد العزيز.

الدكتور يحيى عبد القادر يحتفظ برئاسة الاتحاد المصري للدارتس

وكان الاتحاد قد عقد جمعيته العمومية العادية بإحدى قاعات دار المدرعات بحضور المستشار محمد عمر أحمد ممثل الجهة القضائية، والدكتور أحمد مختار، والدكتور عوض سيد أبوزيد، ومحمد محمد نجيب ممثلي اللجنة الأولمبية المصرية.

وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة باقي بنود جدول الأعمال الذي تضمن عددا من البنود من بينها: التصديق على محضر الاجتماع السابق والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات واعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

ومن جانبه؛ وجه الدكتور يحيى عبد القادر الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد على ثقتهم في مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية التي تمتد حتى عام 2028.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد زخما من أجل توسيع قاعدة ممارسة رياضة الدارتس والارتقاء بالمستوى الفني للمسابقات من أجل تجديد دماء المنتخبات وتعزيز فرص مصر في التتويج بالميداليات في المنافسات العربية والأفريقية والدولية لا سيما وأن مصر تسعى إلى استضافة كأس العالم 2027.

وثمن الدكتور يحيى عبد القادر الدور الكبير الذي يقوم به الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في دعم وتقوية حضور الدارتس المصري في كل المحافل وتذليل كافة العقبات من أجل يقدم الاتحاد ملف قوي يحظى بثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي ستعقد في كوريا الجنوبية 2025 وسيتحدد خلالها الدولة التي ستفوز بتنظيم كأس العالم 2027.

يذكر أن الدكتور يحيى عبد القادر كان قد فاز برئاسة الاتحادين العربي والأفريقي في شهر أكتوبر الماضي على هامش استضافة مصر لبطولات كأس إفريقيا الأولى للدارتس والبطولة العربية الثانية وبطولة مصر الدولية الثالثة التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2024.