تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس جامعة أسيوط للجامعة الأهلية

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جانب من الزيارة المفاجئة
جانب من الزيارة المفاجئة

 

 

 

 أجري الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية اليوم الأحد جولة تفقدية مُفاجئة داخل عدد من الكليات، والمنشآت، بجامعة أسيوط الأهلية، بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك لمتابعة مستوي العمل الإداري، والتأكد من انضباط العملية التعليمية، والوقوف علي كافة المستجدات المَعنية؛ باستكمال، وتوريد مستلزمات الجامعة؛ بهدف الارتقاء بالخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، علي كافة المستويات.

 ورافقه خلال الجولة المفاجئة الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، ومصطفى حسن أمين عام الجامعة الأهلية، ووائل محمود المشرف علي التعاقدات والاحتياجات بالجامعة ومديري الإدارات، وطلاب الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص جامعة أسيوط علي توفير كافة سبل الدعم، والرعاية اللازمة لكليات الجامعة الأهلية، وطلابها، وذلك انطلاقًا من دورها القيادي في صعيد مصر في رفع كفاءة المؤسسات التعليمية، والارتقاء بالمنظومة العلمية، والبحثية لجميع القطاعات، فضلًا عن الاستفادة من إمكانيات الجامعة في نقل المعارف والخبرات، وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكات البناءة، وكذلك مواجهة التحديات التي تقف حائلًا أمام أدائها لدورها تجاه المجتمع

والتقي الدكتور المنشاوي، خلال جولته؛ بعدد من طلاب الجامعة الأهلية، داخل كليات الجامعة، وقاعات المحاضرات، موجهًا إياهم؛ بضرورة الاستفادة من البرامج الدراسية المتميزة التي تقدمها الجامعة، والتي تواكب سوق العمل، وتضم (16) برنامجاَ دراسيًا، داخل (7) كليات مختلفة المجالات، تتنوع ما بين قطاعات؛ العلوم الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية.

وثمن رئيس جامعة أسيوط؛ الأداء المُنضبط، والحضور المنتظم؛ لكافة القائمين على العمل الأكاديمي، والإداري بالجامعة الأهلية، والذي ساهم فى انتظام العام الجامعي على نحوٍ جيد، ومشرف داخل كليات الجامعة، وخلق روح الإبداع والتميز لدي الطلاب، وتشجيعهم على التعلم بأحدث الوسائل؛ بما يمكنهم من المنافسة بقوة فى سوق العمل المحلى، والدولى

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