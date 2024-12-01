متى تبدأ ومتى تنتهي؟.. موعد نوة قاسم بالإسكندرية 2024

نوة قاسم تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية لما لها من تأثير على حالة الطقس بالبلاد بشكل عام ومحافظة الإسكندرية بشكل خاص.

نوة قاسم 2024

وتساءل الرأي العام المصري عن نوة قاسم وذلك لمعرفة موعد تلك النوة وكذلك التأثيرات المصاحبة لها وحالة الطقس التي تنتج عن تلك النوة.





موعد نوة قاسم 2024

وتبدأ نوة قاسم يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 ديسمبر 2025، وتستمر نوة القاسم لمدة 5 أيام متواصلة، ومن المتوقع أن تسود أجواء حالة الطقس الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة واضطرابات في حركة البحر مع ارتفاع الأمواج، وتأتي نوة القاسم مصحوبة بـ الطقس المتقلب وانخفاض في درجات الحرارة.

الظواهر المصاحبة لـ نوة قاسم 2024

وتؤدي نوة قاسم إلى العواصف والرياح ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويعرض حياة الصيادين للخطر، كما يتراوح ارتفاع أمواج البحر إلى مستويات قياسية وخطيرة للغاية، ما بين 18و 20 مترا.

وتؤثر نوة قاسم على المدن الساحلية في مصر، خاصة الإسكندرية، وقد تمتد تأثير نوة قاسم إلى محافظات أخرى، وتتسبب نوة قاسم في ارتفاع الأمواج بشكل كبير، وهبوب رياح شديدة، وسقوط أمطار غزيرة، وقد تؤدي إلى انقطاع الكهرباء والمياه في بعض المناطق.

وسرعة الرياح خلال نوة قاسم التي تحدث خلال أيام، تصل إلى 80 كم/ساعة، تصاحب نوة قاسم هطول أمطار غزيرة وتصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

وتؤثر نوة قاسم على الحياة اليومية، حيث يتم إلغاء الرحلات البحرية، وتتوقف حركة المرور في بعض الشوارع، ويُنصح بتوخي الحذر، كما تتوقف أعمال الصيد خلال فترة النوة لحماية الصيادين والسفن من المخاطر.

وبعيدًا على التأثيرات المناخية، تُساعد نوة قاسم على تجديد المياه البحرية من خلال تحريك التيارات المائية، مما يُفيد الحياة البحرية، كما تساهم في تنظيف الشواطئ من الرواسب.



