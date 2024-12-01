عاجل| السوق الأوروبية يسمح باستقبال واردات المصرية من الأسماك بعد توقف 3 سنوات

أعلن اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، استئناف صادرات مصر من الأسماك للسوق الأوروبية، بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات.

وقال اللواء أ.ح الحسيني فرحات، إن البعثة التفتيشية الأوروبية التي تمت خلال الفترة من ٢٧ مايو وحتي ٧ يونيو الماضي، قامت بالرد الأيجابي وذلك بفتح باب التصدير للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية للاتحاد الأوروبي ونفاذ المنتجات السمكية البحرية إلي الأسواق الأوروبية خلال الأيام القادمة.

وقف التصدير ألحق خسائر فادحة بالصيادين:

وكان قد سبق اعلان إيقاف تصدير الاسماك البحرية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي والذى جاء اثر عملية المراجعة للاتحاد الاوروبى لمصر خلال مايو ٢٠٢١ حيث صدر تقرير البعثة متضمنا نحو 109 ملاحظة تم تضمينها في عشرين توصية تدور جميعها فى اطار عدم اتباع مصر نظام رقابى محكم أو نظام تتبع للمنتج السمكى وفقا للمتطلبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي مما ادى إلى تعليق تصدير المنتجات المصرية ومن ثم خسارة فادحة للمصدرين المصريين.

مراجعة على كافة الانشطة الرقابية للإنتاج السمكي:

وذكر “ فرحات ”، أن الجهاز قام بجهود مضنية استمرت لمدة ثلاث اعوام فقد جاءت الزيارة للبعثة التفتيشية خلال مايو الماضي وتمت المراجعة علي كافة الأنشطة الرقابية علي سلسلة الإنتاج السمكي التي تتم من قبل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية و التحقق من مدي تكامل تلك الأنشطة لضمان جودة وسلامة المنتجات السمكية المصرية المصدرة.

كما يتقدم اللواء فرحات بالشكر لكل العاملين بالجهاز الذين تحملوا مسئولية إعداد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير منظومة الصيد والانتاج والرقابة وبذل كافة الجهود علي طوال سلسلة الإنتاج وخاصة مجموعة العمل التي تشكلت من إدارات المصايد والجودة والبيطرية والاتفاقيات والإحصاء والموانئ الذين بذلوا جهودا كبيرة مع مناطق الجهاز المختلفة ومواني ونقاط الإنزال.