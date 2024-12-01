إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

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أرشيفية
أرشيفية

أصيب 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق قرية بني صالح بدائرة مركز الفيوم، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قرية بني صالح وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 

 

 

 

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