إزالة الأكشاك والفتارين المخالفة ورفع السيارات المتهالكة المتروكة بمحيط مستشفى أم المصريين

أخبار مصر
رفع سيارات متهالكة
رفع سيارات متهالكة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة في إزالة الإشغالات والتعديات من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية. 
حيث شن حي جنوب حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بالمنطقة المحيطة بمستشفى أم المصريين والشوارع المؤدية لها اسفرت عن إزالة عددًا من الاكشاك والفتارين المقامة بالمخالفة بالطريق العام تعيق حركة المارة والمركبات وتعكس مظهر غير حضاري. 
كما شملت الحملات رفع حالات اشغال والسيارات المتهالكة والمتروكة وإزالة بروزات متنوعه ما بين اوتاد حديدية متعدية علي الطريق العام واستاندات معروضات بنهر الطريق وترابيزات وكراسي واشغالات تعيق حركة المواطنين إلي جانب رفع كفاءة النظافة وذلك بمتابعه من الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب وقد تم التحفظ على الإشغالات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية. 
وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة شن حملات تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح باي تعدي علي الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.

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