إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين في سيارة الفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية قصر الباسل بدائرة قسم شرطة اطسا، بمحافظة الفيوم، حادث تصادم سيارة ميكروباص باخري ملاكي وتسبب في أصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اطسا المركزي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة اطسا يفيد تلقيه إخطار من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي باخري ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية قصر الباسل، بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين حدوث تصادم سيارتين وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطره على السيارتين فاصطدما ببعضهم مما تسبب في إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اطسا المركزي وذلك لتلقي العلاج اللازم.



تحرير محضر بالواقعة

وتم حُرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.