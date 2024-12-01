مركز بحوث الأسكان يطلق الإصدار الجديد لمعايير ومواصفات نموذجة معلومات البناء (BIM)

أعلن مركز بحوث الإسكان عن أطلاق الإصدار الجديد لمعايير ومواصفات نموذجة معلومات البناء (BIM).

وأشار المركز في بيان صحفي، إلى أن الدكتور محمد مسعود السعداوي رئيس مجلس ادارة المركز التقي بخبراء صناعة التشييد والبناء والتحول الرقمى بعد أن قاموا بالعمل لمدة عامين كاملين لتطوير معايير ومواصفات نموذجة معلومات البناء والتى تهدف إلى خلق نموذج رقمى للمبنى وجميع أنظمته المعمارية والانشائية والالكتروميكانيكية فى صورة رقمة متعددة الابعاد.

وتتيح هذه المعايير للجهات الحكومية المنفذة للمشاريع والمطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية القائمة بتصميم المبانى وشركات المقاولات وشركات التشغيل والصيانة العمل كفريق متكامل على نموذج رقمى للمبنى يحتوى على جميع المعلومات الخاصة بالتصميم والتنفيذ والتشغيل لأنظمة المبنى.

ويعد الدليل الجديد وسيلة فعالة لتطوير صناعة التشييد من خلال تصميمات معمارية حديثة ومستدامة وتحقيق الاقتصاد فى استخدام الموارد الطبيعية من مواد البناء بالاضافة إلى تحقيق الاستدامة ومعايير البناء الأخضر من خلال محاكاه أداء المبنى فى مرحلة التصميم بالاضافة إلى متابعة الجداول الزمنية والتكاليف والمخاطر فى مرحلة التشييد، كما سيساهم الدليل فى تنظيم أعمال التشغيل والصيانة وادارة المرافق والمبانى طوال فترة تشغيل المبنى. وقد بدأت العديد من الجهات الحكومية والمطورون العقاريون فى اعداد تصميمات المبانى باستخدام النماذج الرقمية لمواكبة التطور العالمى فى مجال إنشاء وتشغيل المبانى بكفاءه وتحقيق أهداف كفاءه استهلاك الطاقة والمياه والمواد فى مشاريع التشييد.