تشييع جثمان الطفلة سجدة ضحية رشاح طوخ

شيع أهالي قرية ميت كنانة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، جثمان الطفلة سجدة الغارقة في الرشاح بالقليوبية والتي لقيت مصرعها إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق نامول عند الثلاجة دائرة مركز شرطة طوخ، وظلت في المياه لمدة 3 أيام حتى تم انتشال الجثمان صباح اليوم.

خرج الجثمان من مسجد القرية وسط جموع ودعوات أهالي القرية لها بالرحمة والمغفرة وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة.

واتشحت القرية بأكملها بالسواد حزنا على تلك الصغيرة داعين الله لها بالرحمة ولأسرتها بالصبر.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، بمساعدة الأهالي، من انتشال جثمان الطفلة سجدة الغارقة في الرشاح بطريق نامول عند الثلاجة دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية بعد 3 أيام من البحث عنها، إثر حادث انقلاب ميكروباص أسفر عن وفاتها وإصابة 9 آخرين.

وجرى نقل الجثمان للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة

شييع الجثمان

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