لاستجواب المتهمين.. تأجيل محاكمة 11 متهما بخلية إستهداف محلات الذهب والكنائس

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل اولي جلسات محاكمة 11 متهما بإستهداف محلات الدهب والكنائس..  لجلسة 5 يناير المقبل لإستكما إستجواب المتهمين. 
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت قد اتهمت النيابة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، كلا من عمر المسلوت «سيزر» طالب بكلية الحقوق، ومحمد سليمان «منفلوط» طالب، وإبراهيم عبدالظاهر «سنجام» طالب، وعبدالرحيم النوبي «قناص الصعيد» طالب بكلية العلوم، في قضية استهداف محلات الذهب. 
كما شملت قائمة أسماء المتهمين في قضية استهداف محلات الذهب، أحمد محمد طه طالب، ومحمد أبو المجد طالب، وطه شعبان طالب بمهد فني تمريض، وصلاح ياسر طالب، وعبدالرحمن إدريس طالب، وإبراهيم شوقي «المثقف» أخصائي تمريض، وأبو بكر البرير «سوداني الجنسية» طالب بكلية حاسبات. 
لأن المتهمين في الفترة من 2021 وحتى مايو 2024، داخل مصر، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب والتمويل كان لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن وفروا وأمدوا الجماعة وأعضائها بإصدارات إلكترونية تحوى ملفات تثقيفية وأمنية وتقنية وعلوم ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف. 
كما قام المتهمين في قضية استهداف محلات الذهب بالإعداد والتحضير لارتكاب جرائم إرهابية بأن رصد المتهمون الثالث والخامس والحادي عشر محلات الذهب الكائنة في مدينة نصر والمرج في القاهرة ومنطقة الدقي في الجيزة ومنطقة شارع السنترال في الفيوم. 
كما رصد المتهم السادس في قضية استهداف محلات الذهب، كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا بسنتاؤس في الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينها تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائية وقتل مالكي محلات الذهب وسرقة محتواها من الذهب.
 

المستشار محمد السعيد الشربيني تأجيل أولى جلسات محاكمة مجمع محاكم بدر عمليات عدائية القديسين

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