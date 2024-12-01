أيمن العشري: تعاون جديد بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنظيم أسواق اليوم الواحد



كشف أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، عن مفاجأة سارة جديدة بغرفة القاهرة التجارية في الخدمات المجتمعية التي اعتادت علي تقديمها الغرفة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع محافظة القاهرة ودراسة تنظيم سوق اليوم الواحد.



وقال أيمن العشري إن تعاون الغرفة مع المحافظة في تنظيم سوق اليوم الواحد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالسعي لتوفير مزيدًا من السلع لدعم أهالينا في المحافظة بسلع ذات أسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق الحر، نظرًا لتقليل حلقات تداول السلع وبالتالي ينعكس هذا علي خفض تكلفتها وضبط السوق واستقراره.



ولفت "العشري" إلى أن الغرفة لن تدخر جهدًا في سبيل زيادة الدور المجتمعي، وتنظيم أسواق اليوم الواحد خطوة جديدة لزيادة التعاون مع المحافظة خلال الفترة الماضية في تنظيم المعارض والشوادر السلعية لدعم المواطنين سواء خلال شهر رمضان المبارك أو المواسم الدراسية الجديدة.



وأشاد رئيس غرفة القاهرة التجارية بجهود الدولة في ضبط السوق من خلال آلياتها سواء عن طريق المجمعات الاستهلاكية أو سيارات السلع المتنقلة والمنافذ السلعية المنتشرة في كل مكان، فضلا عن مبادرة أسواق اليوم الواحد التي زاد انتشارها مؤخرًا، وهو ما يبشر بأن الأسواق ستكون أكثر استقرار في الفترة القادمة خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، وهذا يطمئن أهالينا ليس في محافظة القاهرة ولكن علي مستوي الجمهورية.



وأشاد أيمن العشري بالمشاركة الفعالة والواسعة من الشركات والمصانع الوطنية، التي حرصت على توفير منتجاتها بأسعار تنافسية بأسواق اليوم الواحد التي افتتحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام السابقة، وتشمل السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بجودة عالية.