تعليم مطروح: تدشين مبادرة "بأيدي أنضف مدرستي"

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وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح تدشين مبادرة " بايدي انضف مدرستي" بكافة مدارس المحافظة في سبيل توفير بيئة تربوية مناسبة ونظيفة لأبنائنا الطلاب ولتكون المؤسسات التربوية بشكل حضاري مميز

وأوضحت وكيل الوزارة أن تلك المبادرة تتم بالتعاون مع مجلس الأمناء وأولياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني في ضوء تفعيل منظومة المشاركة المجتمعية وفق إطارها المحدد من خلال    دهان الفصول التعليمية وأعمال  التشجير لزيادة المساحات الخضراء بكل مدرسة

وأشارت إلي أهمية مشاركة الطلاب بتلك المبادرة لتعزيز الانتماء للمؤسسة التعليمية  وتعزيز الوعي المجتمعي بمفهوم النظافة كسلوك حضاري وترسيخ  ذلك المفهوم في نفوس الطلاب للمحافظة علي نظافة مدارسهم والتي تعد بيتهم الثاني مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة عليا بديوان المديرية للإشراف علي تنفيذ تلك المبادرة وتقييم الإجراءات الخاصة بتنفيذها لاختيار وتكريم أفضل عشرة مدارس علي مستوي المحافظة في ضوء تعزيز روح المنافسة الشريفة بين المؤسسات التربوية وفي إطار تطبيق سياسة الاثابة للمجيدين والمتميزين

 أكدت  نادية فتحي أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم تدشين المزيد من المبادرات التي تستهدف تعزيز القيم الإيجابية داخل المؤسسات التعليمية كذلك الارتقاء بالمنتج التعليمي بما يعود بالنفع علي الطلاب بكافة المراحل التعليمية.

الأستاذة الخاصة التعليمي أعمال التشجير المبادرات التي تستهدف المؤسسات التعليمية الوعي المجتمعي المشاركة المجتمعية تعزيز الوعى المجتمعى لتربية والتعليم منظمات المجتمع

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