الهوى سلطان يتربع على القمة.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "الهوى سلطان" لمنة شلبي وأحمد داوود

الهوى سلطان يتربع على القمة.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "الهوى سلطان" لمنة شلبي و أحمد داوود

يواصل فيلم "الهوى سلطان" تصدره لشباك تذاكر السينما، حيث حقق أمس السبت إيرادات بلغت مليونًا و390 ألف جنيه، والفيلم من بطولة الثنائي منة شلبي وأحمد داود، ليرتفع إجمالي إيراداته إلى نحو 63 مليونًا و987 ألف جنيه خلال 25 يومًا فقط من عرضه، ليواصل نجاحه الكبير في دور العرض وإشادة الجميع من الفنانين والجمهور بنجاح الفيلم وتميزه والحب الكبير لقصته.

أحداث فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" يتناول قصة رومانسية درامية حول شخصية "سارة"، التي تجسدها منة شلبي، والتي تعمل سارة كموظفة حكومية وتعاني من صعوبة في الارتباط بسبب تجربة عائلية مؤلمة، تتمثل في زواج والدها، الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد، من امرأة أخرى غير والدتها، هذه التجربة جعلتها تحمل مشاعر سلبية تجاه جميع الرجال، لكن حياتها تتغير عندما تلتقي بالمهندس "علي"، الذي يجسد دوره أحمد داود، حيث يفتح لها آفاقًا جديدة ويغير تفكيرها بشأن الزواج.

أبطال فيلم "الهوى سلطان"

فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، وآخرون من النجوم، الفيلم من كتابة وإخراج هبة يسري.

أحمد داوود ومنة شلبي

التعاون الثاني بين منة شلبي وأحمد داوود



حيث يعتبر فيلم "الهوى سلطان" العمل السينمائي الثاني الذي يجمع أحمد داوود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن".

كما شارك في بطولة فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" نخبة من النجوم ومنهم: ليلى علوي، منة شلبي، باسم سمرة، أحمد داوود، محمد فراج، صابرين، محمد الشرنوبي، لمى كتكت، إنعام سالوسة، علاء زينهم، صبري عبد المنعم، والعمل من تأليف: يسري نصر الله وأحمد عبدالله وفكرة باسم سمرة، وإخراج: يسري نصر الله.

و يعرض إلى جانب “الهوى سلطان” حاليًا في السينمات أفلام "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح، "وداعًا حمدى" بطولة شيرين رضا وآية سماحة وعلى الطيب، "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال وهيدى كرم، "المخفى" بطولة أحمد سلطان وعمرو عبد الجليل، إضافة إلى استمرار عدد من الأفلام التي تم طرحها في عيد الأضحى والصيف.