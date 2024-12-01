تفاصيل جديدة يكشفها الأمن في المذبحة الأسرية بطوخ

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت التحقيقات الأولية، تفاصيل جديدة بواقعة قيام عاطل بعزبة الصفيح بقرية كفر حكم مركز طوخ بالقليوبية، بقتل زوجته وطفليه وإشعال النيران في والدته وشقيقه، ما أسفر عن مصرع أمه في الحال ونقل شقيقه للعناية المركزة في حالة خطرة.

وأثبتت التحريات الأولية، أن المتهم قرر التخلص من أسرته حيث أن المتهم يتعاطى المخدرات ولديه سوابق إجرامية سابقة.

واضاف شهود عيان ان المتهم قتل الطفل والطفلة اولا منذ ايام عن طريق فتح انبوبة البوتاجاز وعندما ظهرت رائحة كريهة ذهب للام واخوة واضرم النار في منزلهم

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته وأصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور بطوخ.

دلت التحريات الأولية في الواقعة إلى قيام عاطل يدعي ع ط م بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بطوخ بجوار مسجد الحاج حسن بذبح زوجته وابنه وبنته وحرق جثة والدته وشقيقه، حيث لقيت والدته مصرعها في الحال ونقل شقيقه في حاله خطرة بالعناية المركزة.

وألقى الأمن القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق وقررت ندب الطبيب الشرعي لفحص جثامين الضحايا والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث.

الأجهزة الأمنية بالقليوبية ذبح زوجته كفر منصور بطوخ مركز طوخ

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