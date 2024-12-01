كشف نادي بايرن ميونخ،اليوم الأحد الأول من ديسمبر، عن تفاصيل إصابة هاري كين مهاجم الفريق، حيث ترك مباراة القمة أمام بوروسيا دورتموند في مسابقة الدوري الألماني.

وقد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، التي اقيمت مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الألماني لموسم 2024-25.

وبعد اصابة هاري كين ترك أرضية ميدان ملعب، في الدقيقة 33، ودخل توماس مولر بدلًا منه بسبب الإصابة التي عانى منها النجم الإنجليزي.

بايرن ميونخ يكشف تفاصيل إصابة هاري كين

ونشر بايرن ميونخ بيانًا رسميًّا، عبر موقعة الرسمي التشخيص المبدئي لأصابه هاري كين بعدما خضع لفحوصات طبية شاملة اليوم الأحد، وتبين مُعاناته من تمزق عضلي صغير.

ولم يكشف البافاري عن مدة غياب اللاعب الإنجليزي، أو موقفه من المباراة القادمة ضد باير ليفركوزن في مسابقة كأس ألمانيا.

واشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، أشارت أن كين لن يستطيع المشاركة في المباراة المُقبلة بعد يومين ضد ليفركوزن في لقاء الكأس.

و توقعت الصحيفة الألمانية أن المهاجم الإنجليزي سيكون خارج الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوعين، ولن يكون قادرًا على المشاركة في المباريات الأربع القادمة.

ويتصدر كين قائمة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 14 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن المصري عمر مرموش مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي احرز 11 هدفًا في البطولة الألمانية حتى الآن.