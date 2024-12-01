أسعار الفاكهة اليوم الأحد 1-12-2024 في الدقهلية
شهدت أسعار الفاكهة في أسواق محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم الاحد، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.
أسعار الفاكهة جاءت كما يلي:
موز بلدى 20 جنيه
خوخ طعميه 130 جنيه
كريز سورى. 170جنيه
مانجو سكرى بلدى. 25 جنيه
مانجو صديقه 35 جنيه
مانجو جولك 25 جنيه
مانجو عويسي 70جنيه
مانجو سكرى اسمعلاوى 50جنيه
برقوق سكرى 40 جنيه
مانجو سكرى فاخر 35 جنيه
مانجو زبده. 25 جنيه
تين بلدى 35 جنيه
بلح سيوه. 70 جنيه
تفاح بلدى فاخر 50 جنيه
شهد عراقي 20 جنيه
بطيخ اصفر منجاوى 30 جنيه الكيلو
عنب اسود. 50 جنيه
عنب بناتى احمر 50 جنيه
عنب بناتى ابيض 50 جنيه
عنب رد احمر 25 جنيه
كوز عسل 20 جنيه
بطيخ كبيره. 120جنيه
خوخ سكرى فاخر 50 جنيه
خوخ بلدى فاخر ٥٠ جنيه
كنتالوب عرايشي 20 جنيه
برتقال بلدى قطيع. 20جنيه
تفاح سكرى ايطالي 75 جنيه
تفاح اصفر ايطالي. 75 جنيه
تفاح احمر سورى 100 جنيه
تفاح اصفر سورى 100جنيه
تفاح بولندى 65 جنيه
تفاح لبنانى احمر 65 جنيه
تفاح اخضر (دايت) 150 جنيه
كيوى ايطالي 150 جنيه
كيوى ايرانى 200 جنيه
افوكادو كيني 200 جنيه
اناناس سكرى 150جنيه