ضبط 115 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم

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المضبوطات
المضبوطات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بمحافظة الفيوم، عدة حملات مكبرة خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 30 نوفمبر، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.


أوضح الأستاذ سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري إلى 30 نوفمبر من تحرير 115 مخالفة متنوعة.


عبارة عن 690 كجم جمبري مهرب دون تصريح ودون فواتير، و57120 قطعة شيكولاته اطفال مجهولة المصدر
نصف طن زبدة مغشوشة مصنعه من خامات رديئة الصنع، وضبط ثلاجه أسماك، و800 علبة سجائر دون فواتير.
 

كما تم ضبط تجميع مواد بترولية 150 لتر (بنزين 80)، و٣٩٦٠ قطعة شيكولاته داخل منشأة دون ترخيص، ٦٤ عبوة منشطات جنسيه مجهولة المصدر ومحظور بيعها وتداولها.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

 

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

 

تم ضبط الآتي:
690 كجم جمبري علي سيارة ربع نقل ومخبأه بصندوق السيارة بغطاء بلاستيك وفوقها اقفاص فارغه وذلك بناحية كوم اوشيم تجاه القاهرة ومهرب من شكشوك دون تصريح ودون فواتير من الثروة السمكية بناء علي تقرير مهندسي الثروة السمكية، كما تم ضبط 57120 قطعة شيكولاته  اطفال مجهولة المصدر دون أي علامات أو بيانات تدل على مكان التصنيع بأحد المخازن الغير مرخصة.

 

كما تم ضبط نصف طن زبده مغشوشة ومقلده ومصنعه من خامات رديئة الصنع وذلك بأحد المنشآت الغير مرخصه والتي تقوم باستغلال العلامة التجارية لشركة انتاج أخرى معروفه وذلك بدائرة مركز سنورس، كما تم ضبط 800 علبة سجائر دون فواتي، وذلك بأحد محلات البقالة بدائرة مركز أول، وكذا تم ضبط ثلاجه أسماك وضبط وتجميع مواد بترولية 150 لتر (بنزين 80) وضبط ٣٩٦٠ قطعة شيكولاته داخل منشأة دون ترخيص وضبط٦٤ عبوة منشطات جنسيه مجهولة المصدر ومحظور بيعها وتداولها  . 

 

كما تم تحرير عدد 39 محضر في مجال المخابز ما بين تصرف وتجميع دقيق محضر نقص وزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر عدم وجود ميزان محضر متنوع ما بين عدم نظافة المعجن، كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الاسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

 

 

 

 

 

مديرية تموين الفيوم: تحرير 249 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة

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