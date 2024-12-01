محافظ المنوفية: تطهير الترع ورفع 25 ألف طن تراكمات خلال شهر نوفمبر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود إدارة المخلفات والرصد البيئي بديوان عام المحافظة وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية وهندسة الري والصرف في تنفيذ خطة تطهير الترع والمجاري المائية بكافة أرجاء المحافظة خلال شهر نوفمبر والمتابعة الميدانية للحالة العامة للترع والمصارف للتأكد من تطهيرها وتحقيق الإنسيابية اللازمة فى حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



و أوضح اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة أنه وفقا لتقرير إدارة المخلفات ووحدة الرصد البيئي فقد تم رفع 25 ألف طن نواتج تطهير علي جسور الترع والمصارف بمراكز ومدن المحافظة خلال شهر نوفمبر شملت كل من نطاق أشمون نحو 14500 طن، ونطاق منوف 2432 طن، نطاق شبين الكوم 870 طن، نطاق بركة السبع 2885 طن، نطاق تلا 975 طن، نطاق قويسنا 940 طن، نطاق الباجور 600 طن، نطاق السادات 440 طن، نطاقي حي غرب وشرق شبين الكوم 180 طن، ونطاق الشهداء 400 بالإضافة إلى رفع 420 طن بمدينة سرس الليان.

ومن جهته شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تطهير المساقى بنطاق المحافظة ورفع نواتج التطهير للترع والمجاري المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية والتأكيد على الالتزام بخطة التطهير حفاظًا على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري للمحافظة والحد من انتشار الأمراض.