خوسيه فيليكس يوضح حقيقة رحيل أنشيلوتي عن ريال مدريد



علق الإعلامي خوسيه فيليكس دياز على دعم فلورنتينو بيريز الكامل لكارلو أنشيلوتي، علي ما ينتشر حول الاخبار المنتشرة بالتواصل مع سولاري أو تشابي الونسو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.



واكد خوسيه علي ثقة ادارة ريال مدريد الكاملة في أنشيلوتي وفيما يمكن أن يفعله مع المرينيجي هذا الموسم لذا لا توجد خطة لدى الإدارة للتعاقد مع أي مدرب جديد في الوقت الحالي.



وقد اشارت العديد من التقارير إنه بسبب حاله التوتر في العلاقات بين انشيلوتي وبيريز بسبب مستوي الفريق خلال المباريات الأخيرة، تم التواصل مع مدربين آخرين وعلى رأسهم سولاري.

وقد بدات مواجهة ريال مدريد ضد خيتافي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الاسباني، منذ قليل، والتي انطلقت في تمام الخامسه والربع.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بينما يحل خيتافي في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.

