تعرف علي موعد العرض الخاص لفيلم الحريفة 2

الفجر الفني
فيلم الحريفة 2
فيلم الحريفة 2

يتشوق الجمهور لعرض الجزء الثاني من فيلم الحريفة والذي يحمل اسم الريمونتادا، وذلك بالنجاح الذي حققه الجزء الأول وقت عرضه في السينمات. 

موعد العرض الخاص لفيلم الحريفة 2 

ويحتفل أبطال وصناع فيلم الحريفة2 بالعرض الخاص للفيلم بعد غدا الثلاثاء، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وذلك قبل طرحه فى دور العرض السينمائى.

قصة فيلم الحريفة2

ويحمل الجزء الثاني من فيلم الحريفة العديد من المفاجآت، حيث يشهد منافسة فرقة الحريفة على إحدى البطولات الجديدة الخاصة بالجامعات، فيما يخوض نور النبوي الذي يقدم شخصية ماجد تجربة الاحتراف الأوروبي في نادي سبورتنج براجا البرتغالي.

أبطال فيلم الحريفة 2

ويشارك فى بطولة العمل بجانب نور النبوي كل من: أحمد غزي، كزبرة، خالد الذهبي، سليم الترك، نور إيهاب، عبدالرحمن محمد، وفراس سعيد، فيما انضمت نورين أبو سعدة ودونا إمام وغيرهم من الشباب إلى قائمة أبطال هذا الجزء.

ضيوف الشرف لفيلم الحريفة 2

وسيشهد الحريفة 2 ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي وأسماء جلال ومايكل أوين والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، والفيلم من تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.

آخر أعمال نور النبوى 

وكان آخر أعمال نور النبوى هو مسلسل 6 شهور، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ناقش من خلالها عالم الـ Real Estate، كما ركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة، والمسلسل كان مكون من 10 حلقات، ومن بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، أمجد الحجار، مروان فارس، ميشيل ميلاد، وسلوى محمد علي، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة ومحمود حافظ، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

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