عاجل| تشكيل نيس الرسمي لمواجهة أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي.. موقف عبدالمنعم

الفجر الرياضي
محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

أعلن فرانك هايس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليون بعد قليل بستاد جروباما في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نيس وليون

وتنطلق صافرة بداية مباراة نيس وليون مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل نيس أمام ليون

  • حراسة المرمى: بولكا
  • خط الدفاع: لوشيت، بومبيتو، محمد عبد المنعم، ناندجو.
  • خط الوسط: بوداوي، روزاريو، ندومبيلي.
  • خط الهجوم: جويساند، ديوب، شو.
txt

برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة مايوركا

txt

قرار عاجل من برشلونة بشأن ضم عمر مرموش

القنوات الناقلة لمباراة نيس وليون

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

beIN SPORTS القنوات الناقلة الدوري الفرنسي تردد قناة beIN SPORT عبد المنعم محمد عبد المنعم

مواد متعلقة

خوسيه فيليكس يوضح حقيقة رحيل أنشيلوتي عن ريال مدريد

عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - القسام تنتقم لـ يحيى السنوار.. شاهد عملية تاريخية لدك قوات الاحتلال في رفح

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

الآن.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز