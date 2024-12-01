عاجل| تشكيل نيس الرسمي لمواجهة أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي.. موقف عبدالمنعم

أعلن فرانك هايس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليون بعد قليل بستاد جروباما في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نيس وليون

وتنطلق صافرة بداية مباراة نيس وليون مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل نيس أمام ليون

حراسة المرمى: بولكا

خط الدفاع: لوشيت، بومبيتو، محمد عبد المنعم، ناندجو.

خط الوسط: بوداوي، روزاريو، ندومبيلي.

خط الهجوم: جويساند، ديوب، شو.

القنوات الناقلة لمباراة نيس وليون

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

