قرار قضائي جديد بشأن مدرس تحرش بتلميذ في ابتدائي

حوادث
بوابة الفجر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مدرس متهم بهتك عرض تلميذ بابتدائي داخل المدرسة، في منطقة المقطم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وفي وقت سابق أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة، واستدعاء العاملين بالمدرسة لسؤالهم حول الواقعة، والتحرى حول سلوك المتهم، وباشرت التحقيق معه.


البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المقطم من النجدة بشكوى بمدرسة لغات -  دائرة قسم شرطة المقطم.

 

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع سيدة تبلغ من العمر  ٣٧ مهندسة، ومقيمة دائرة القسم، وبصحبتها نجلها البالغ من العمر 6 سنوات، الطالب بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة، وقررت بتضررها من  شخص يبلغ من العمر ٣٦ سنة، مدرس تربية رياضية بالمدرسة ومقيم دائرة القسم لقيامه منذ 3 أيام بالتحرش بنجلها حال تواجده بدورة مياه المدرسة وعثورها على آثار شئ غريب  ببنطاله من الخلف "وتم التحفظ على البنطال".


حرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وإخطار النيابة التي باشرت التحقيق.

تحرش بتلميذ مدرس المقطم جنوب القاهرة

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