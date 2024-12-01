ضبط 12 ألف كيلو سلع تمونية مجهولة المصدر ومهربة ومنتهية الصلاحية بحملة مكبرة بالإسكندرية

نفذت إدارة تموين شرق الإسكندرية حملة مكبرة بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين للرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع للمواطنين ترأس الحملة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة ونبيل عسكر، ومحمود رضوان مفتشي الإدارة وسليمان ناصر وتامر علوانى إدارة تموين شرق.

واستهدف الحملة الأسواق وعدد من المحال التجارية بنطاق الإدارة وأسفرت جهود الحملة عن:

عدد 3495 كيس سكر تمويني زنه الكيس واحد كجم

عدد 3192 زجاجة زيت تمويني سعة 800 مللي

2250 كجم كسر أرز غير صالح للاستهلاك الادمي تعبئة عدد 90 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم

525 كجم أرز دون تاريخ انتاج أو صلاحية بعدد 21 شيكارة زنة الشكاره 25 كجم

2100 كجم أرز معبأ عدد 105بعبوات زنة العبوة الواحدة 20 كجم بأجمالى

وقامت مديرية التموين الإسكندرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدد من المخالفات التي تم رصدها في أماكن تعبئة المواد الغذائية ومحال البقالة التموينية وقطاع أسواق السجائر.

وجاءت هذه التحركات بناءً على توجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حيث شدد على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية لمواجهة أي تجاوزات أو مخالفات تهدد سلامة الأسواق أو تضر بمصالح المواطنين.