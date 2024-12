ڤودافون بيزنس تدعم رواد الأعمال بإطلاق الموسم الثالث من برنامج "Beyond The Tank" وتواصل رعايتها لبرنامج "شارك تانك مصر" للموسم الثالث على التوالي

في إطار دعمها المستمر لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مصر، أعلنت ڤودافون بيزنس عن إطلاق الموسم الثالث من برنامج "Beyond The Tank” بالتزامن مع رعايتها لثالث مواسم برنامج "شارك تانك مصر" الذي بدأ في 16 أكتوبر الماضي. يهدف البرنامج لدعم المبتكرين ومساعدتهم على تحويل أفكارهم لمشاريع ناجحة من خلال تقديم حلول رقمية متكاملة وخدمات استشارية متخصصة.

عُرضت أولى حلقات برنامج “Beyond The Tank” يوم 27 نوفمبر، من تقديم محمد البسيوني، والذي أجرى مقابلات مع شاركس "شارك تانك مصر" الذين يستعرضون قصص نجاحهم والتحديات التي واجهوها في بداية حياتهم العملية. وفي هذه الحلقة، تم استضافة أحمد طارق خليل، رئيس مجلس إدارة شركة اليانز، على أن يتم استضافة جميع الشاركس والمشاركين السابقين من برنامج "شارك تانك"،

والمتسابقين الفائزين بالبطاقات الذهبية في الحلقات التالية، للتعرف على مدى مساهمة حلول ڤودافون بيزنس في نجاحهم.



تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية ڤودافون بيزنس لتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال التكنولوجيا الرقمية، مما يعزز دورها كشريك رقمي رئيسي في تمكين رواد الأعمال المصريين وتحقيق النجاح في السوق المحلي، ويساهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 بنشر التحول الرقمي للشركات والأفراد.



و بهذه المناسبة، صرّح محمود الخطيب، نائب رئيس الشركة لقطاع الأعمال في ڤودافون مصر، قائلًا:

"تفخر ڤودافون بيزنس دائمًا بدعمها المستمر لرواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر، من خلال تقديم الحلول الرقمية التي يحتاجون إليها لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. إننا في ڤودافون بيزنس نلتزم بأن نكون الشريك الرقمي لهم في رحلتهم نحو التحول الرقمي. وفي الوقت نفسه، ستكون قصص المشاركين في البرنامج مصدر إلهام وتحفيز لأصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة لتقديم أفكارهم وبدء أعمالهم الخاصة، وهو ما يمثل هدفًا رئيسيًا من أهداف برنامج Beyond The Tank "



وانطلاقًا من إدراكها التام لاحتياجات عملائها من مختلف الأحجام وفي كافة التخصصات، تركز حلول ڤودافون بيزنس على دعم الشركات الناشئة على مدار مسيرتها وتقديم أفضل الحلول الرقمية التي تتيح لها أداء أعمالها بأكثر الطرق كفاءة وفعالية.



وفي هذا الإطار، تقدم ڤودافون بيزنس مجموعة من الخدمات والحلول المصممة لدعم نمو وتوسّع عملائها، بما في ذلك تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، وتحسين إدارة الأعمال من خلال التحول الرقمي، وتقديم خدمات استضافة البيانات السحابية وتأمينها، وإنشاء حملات SMS، بالإضافة إلى مجموعة من الحلول الأخرى المخصصة لتحقيق أهداف الشركات.