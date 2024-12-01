الجزائر توجه نداء لرعاياها المقيمين في سوريا

عربي ودولي
علم الجزائر - أرشيفية
علم الجزائر - أرشيفية

أصدرت سفارة الجزائر لدى دمشق بيانا تدعو فيه كافة المواطنين الجزائريين المقيمين في سوريا إلى البقاء على تواصل مستمر مع موظفي السفارة، في ظل الأحداث المستجدة.

وأكدت السفارة في بيانها أنها "تضع كافة إمكانياتها في خدمة الجالية الجزائرية"، مشددة على "أهمية التواصل الفوري عند الحاجة".

وأوضحت السفارة: "تنهي سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق، إلى علم كافة المواطنين الجزائريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية، ونظرا للظروف الراهنة، يمكنهم الاتصال بالسفارة عند الضرورة في أي وقت على الأرقام التالية: 0113336195-0113334548-0113331446".

وكانت القيادة العامة للجيش السوري أكدت أن التصدي للهجوم- الذي بدأته الجماعات المسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام" يوم الأربعاء الماضي- قائم بكل نجاح وإصرار وسيتم قريبا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق حتى تحريرها من الإرهاب.

وفي وقت سابق أجرى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالات هاتفية مع كل من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لبحث التطورات الأخيرة في سوريا، على خلفية هجمات المسلحين.

كما أفادت مراسلة RT  بأن الجيش السوري استعاد اليوم الأحد، بلدات وقرى في الريف الشمالي لمحافظة حماة، بعد تأمين جميع المداخل والمخارج لتلك المناطق.

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