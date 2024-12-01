ورشة عمل لأحدث تقنيات علاج أورام الغدة الدرقية بمعهد الكبد القومي بالمنوفية

نظم معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ورشة عمل متخصصة حول أحدث تقنيات علاج أورام الغدة الدرقية الحميدة باستخدام الكي الحراري. الورشة التي أدارها نخبة من أبرز الأطباء والاستشاريين في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية، هدفت الورشة إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية وتقديم أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.

أكد الدكتور أسامة حجازي، عميد المعهد ورئيس مجلس إدارة المستشفي، على أهمية هذه الورشة في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أن التقنية الجديدة للكي الحراري توفر بديلًا فعالًا للجراحة التقليدية، حيث تتم العملية بشكل بسيط ودون آثار جانبية تذكر.

من جهتها، أشارت الدكتورة إيمان عبد السميع، وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، إلى العلاقة الوثيقة بين أمراض الكبد وأمراض الغدة الدرقية، مؤكدة على أهمية التعاون بين مختلف التخصصات الطبية لإجراء الأبحاث والدراسات اللازمة لتطوير طرق العلاج.

بدوره، أكد الدكتور محمد حسيني، رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمعهد، أن الورشة تأتي في إطار سعي المعهد لتقديم خدمة طبية متكاملة للمريض، مشيرًا إلى أن المعهد يحرص على تبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات الطبية الأخرى.

وكذلك أوضح الدكتور سامح صبري، استشاري الأشعة التداخلية بجامعة الزقازيق، أن تقنية الأشعة التداخلية في علاج أورام الغدة الدرقية الحميدة تعد نقلة نوعية في مجال الطب، حيث تسمح بتحقيق نتائج ممتازة مع الحفاظ على وظائف الغدة.

واختتم الدكتور حازم عمر، مقرر الندوة، حديثه بالتأكيد على أهمية هذه التقنية في علاج أورام الغدة الدرقية الحميدة، مشيرًا إلى أنها توفر بديلًا آمنا وفعالًا للجراحة التقليدية.