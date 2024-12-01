"إي آند" مصر تعلن عن بدء تصنيع أول راوتر محلي في مصر بتكنولوجيا "G 5. 4"

أعلنت شركة إي آند مصر الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء تصنيع أول راوتر محلي بالكامل في مصر داخل مصانع الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر) بمحافظة أسيوط. يأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية "إي آند مصر" التي تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وتوفير أجهزة تقنية مبتكرة تلبي احتياجات عملائها في السوق، مع التركيز على تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

يعد الراوتر الجديد المصمم بتكنولوجيا 4.5G الأول من نوعه الذي يتم تصنيعه محليًا بواسطة شركة مصرية وهو ما يمثل نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات داخل مصر. وقد تم تصميم الراوتر بالتعاون مع شركة ToZed الصينية، الرائدة في مجال تصميم وتصنيع الأجهزة الطرفية للاتصال بالشبكات، والتي تمتلك خبرة تزيد عن 20 عامًا.

وتقوم شركة ToZed حاليًا بنقل خبراتها المتقدمة إلى مصنع "سيكو مصر" في أسيوط، لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تتوافق مع المعايير العالمية، بما يحقق التميز لعملاء شركة "إي آند مصر". وتمثل هذه الخطوة جزءًا من التزام الشركة بدعم التصنيع المحلي، وتجسد وتتماشى مع رؤيتها لتطوير البنية التحتية التقنية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويمثل التعاون بين "إي آند مصر" و"سيكو مصر" خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتصنيع الرقمي، بما يفتح آفاقًا جديدة للصناعات المحلية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

و قد عبر المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، عن سعادته ببدء تصنيع أول راوتر مصري في مصانع سيكو بأسيوط. وقال: "هذه الخطوة تمثل إنجازًا كبيرًا يعكس رؤية الشركة الطموحة لتعزيز الصناعة المحلية في مصر بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير قطاع التكنولوجيا في البلاد".

وأضاف: "نؤمن بأن الاستثمار في الصناعة المحلية هو السبيل نحو تحقيق التميز التكنولوجي وهو ما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية لدعم استراتيجية توطين صناعة الإلكترونيات، ولهذا نحرص على الاستعانة بأكبر الكفاءات والخبرات المصرية، مع بناء شراكات استراتيجية مع أفضل الشركات العالمية لضمان تقديم منتجات تتميز بأعلى مستويات الجودة والكفاءة."

وأوضح: "مع التطورات الهائلة التي تشهدها شبكاتنا، حرصنا على طرح أجهزة متطورة تواكب سرعات الشبكة المتزايدة، بما يتيح لعملائنا الاستفادة الكاملة من هذه البنية التحتية المتقدمة، والراوتر الجديد يمثل تجسيدًا لجهودنا المستمرة في تلبية احتياجات العملاء وتحقيق رضاهم."

وأكد: "نفخر بأن نكون جزءًا من النقلة النوعية في صناعة التكنولوجيا داخل مصر. وتصنيع الراوتر الجديد ليس مجرد خطوة نحو تعزيز الصناعة المحلية، بل هو أيضًا تأكيد على التزام إي آند مصر بتقديم حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات التكنولوجيا المتقدمة."

وقال المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السيليكون: "نفتخر اليوم بإضافة إنجاز جديد إلى مسيرة الشركة المصرية لصناعات السيليكون، حيث كنا أول من أنتج هاتفًا ذكيًا مصنَّعًا بالكامل في مصر، ونواصل حاليًا تحقيق الريادة بتصنيع أول راوتر بتكنولوجيا G 5. 4محليًا، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الصناعات التكنولوجية المتقدمة داخل مصر".

وأضاف: "تعمل الشركة المصرية لصناعات السيليكون وفق رؤية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي. وهذه الأجهزة المتطورة محليًا يهدف ليس فقط إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بل توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية".

وأوضح: "نثق بأن هذا الإنجاز سيسهم في تحقيق طفرة نوعية في قطاع التكنولوجيا في مصر، ويمثل نموذجًا يحتذى به للشركات المحلية. وسنواصل العمل على نقل وتوطين أحدث التقنيات العالمية، بما يدعم جهودنا في تقديم منتجات مبتكرة بأعلى مستويات الجودة."

جدير بالذكر، تعد شركة إي آند مصر، اتصالات من &e مصر سابقًا واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ومنذ تأسيسها في عام 2006، حققت الشركة نموًا كبيرًا في السوق المصري، وقدمت مجموعة واسعة من الخدمات لملايين العملاء، وتحرص الشركة على مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في الوقت الحالي.



