مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة بجمهورية كاراكالباكستان

أعلنت اليوم مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة بجمهورية كاراكالباكستان (نوكوس، جمهورية كاراكالباكستان، أوزبكستان). وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من سيادة الوزير كوربانوف مراد إسماعيلوفيتش، ممثلًا عن وزارة الصحة بجمهورية كاراكالباكستان، ونيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية». وتعكس تلك الاتفاقية التزام الطرفين الجاد بتعزيز نظم الرعاية الصحية في كلا البلدين عبر تبادل الخبرات وتبني استراتيجيات التحول الرقمي ومبادرات التعاون.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» ووزارة الصحة بجمهورية كاراكالباكستان بتعزيز أواصر التعاون بين الجهات التنفيذية المعنية ومتخصصي الرعاية الصحية في البلدين. كما تهدف تلك الشراكة إلى تسهيل تبادل الخبرات فيما يتعلق بإدارة نظم الرعاية الصحية متعددة المستويات، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي لنظم الرعاية الصحية في جمهورية كاراكالباكستان، تركيزًا على توفير الإجراءات العلاجية والتشخيصية الابتكارية لتسهيل حصول المرضى على أحدث ما توصلت إليه تقنيات الخدمات الطبية.

بالإضافة إلى ذلك، يلتزم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية بتبني مبادرات السياحة الطبية، مما يتيح للمرضى من كلا البلدين إمكانية الحصول على العلاجات الطبية المتقدمة وخدمات الرعاية الطارئة. كما تتضمن الاتفاقية آليات تبادل الوفود الطبية، لتعزيز التواصل المباشر بين مؤسسات الرعاية الصحية وتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، أعرب نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة بجمهورية كاراكالباكستان لدعم تطوير القطاع الصحي بكلا البلدين، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون نظرًا للخبرات والموارد التي يحظى بها كلا الطرفين مما سيسهم في توفير حلول طبية فعالة وشاملة. وأضاف ميشرا أن هذا التعاون يعكس التزام المجموعة الراسخ بتوفير خدمات صحية فائقة الجودة ومواصلة الابتكار في مجال الرعاية الصحية داخل مصر وخارجها.

وفي سياق متصل، أضاف كوربانوف مراد إسماعيلوفيتش، وزير الصحة بجمهورية كاراكالباكستان أن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» يعد بمثابة خطوة فارقة لما لها من مردود إيجابي في تطوير نظم الرعاية الصحية بجمهورية كاراكالباكستان. كما أوضح إسماعيلوفيتش أن هذه الشراكة تهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية مستفيدة من خبرات الطرفين في هذا المجال، فضلًا عن تعزيز وصول المرضى للعلاج اللازم وتحسين نتائجهم في المجتمعات التي تعمل بها.

جدير بالذكر أن اتفاقية التعاون ستكون سارية لمدة 5 سنوات، وستجدد تلقائيًا كل سنة. وبموجب الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتحقيق الهدف المشترك من هذا التعاون والمتمثل في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في كلا البلدين من أجل مستقبل أكثر إشراقًا في مجال الرعاية الصحية.