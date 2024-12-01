مدينة مصر توقع مذكرة تعاون باستثمارات 580 مليون جنيه

أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن توقيع مذكرة تعاون مع شركة أسيك للتحكم الآلي، لتشييد المرحلة الثانية من البنية التحتية وشبكة الطرق لمشروع سراي بالقاهرة الجديدة، على مساحة 4.2 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى أكثر من 580 مليون جنيه، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لتنمية محفظة أراضيها وحرصها على توفير بنية تحتية عالية الجودة لمشروع سراي، وتلبية تطلعات عملائها، مع التزامها التام بتحقيق كافة معايير الاستدامة، بما يتسق مع استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.

شهد توقيع مذكرة التعاون كلا من، المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، والمهندس محمد عبد الرازق، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أسيك للتحكم الآلي - إحدى شركات مجموعة القلعة، وتعكس هذه الاتفاقية التزام شركة مدينة مصر بخطة نموها، وتوسعة محفظة أراضيها، والتي تتجاوز 12 مليون متر مربع، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات المتطورة لعملائها، من خلال التعاون مع كبرى الشركات الهندسية لتنفيذ مشروع سراي متعدد الاستخدامات، وتوفير بنية تحتية متطورة حيث تخدم المرحلة الثانية من مشروع سراي 14 مجاورة سكنية، ومن المقرر تسليم المشروع خلال عام 2026.



وتعليقًا على هذه الخطوة صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلًا: "نؤمن في مدينة مصر بأهمية تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، تحقق قيمة مضافة للسوق العقاري وتعزز من الاقتصاد الوطني اتساقا مع أهداف الدولة للتنمية العمرانية الشاملة ورؤية مصر 2030، لذلك نقدم أفضل الخدمات لعملائنا، من خلال تبني أحدث الحلول التكنولوجية والابتكار المستمر، لمواكبة التطور في السوق العقاري المصري، مما يدعم قدرتنا على تقديم خدمات عالية الجودة تفوق تطلعات عملائنا المتغيرة."

ومن جانبه صرح المهندس محمد عبد الرازق، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أسيك للتحكم الآلي - إحدى شركات مجموعة القلعة، قائلًا: "نفتخر بالتعاون مع شركة مدينة مصر، إحدى كبريات شركات التطوير العقاري في مصر، لتطوير مشروع سراي الضخم. ونلتزم بتقديم أفضل خبراتنا ومهاراتنا في مجالات التحكم الآلي والهندسة الكهربائية لمشاريع البنية التحتية، لضمان تنفيذ المشروع بأعلى جودة وأسرع وقت ممكن." وأضاف: "إن حجم الاستثمارات المنفذة تعكس مدى قوة وجودة مشاريع شركة مدينة مصر، والتي تتماشى مع أهداف الدولة المصرية في توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام".

وفي هذا السياق، قال المهندس محمد لاشين، نائب الرئيس الأول للمشروعات بشركة مدينة مصر: " شراكتنا مع أسيك للتحكم الآلي، إحدى شركات مجموعة القلعة، امتدادًا لسلسلة نجاحات شركة مدينة مصر في التعاون مع كيانات موثوقة لديها القدرة على تحقيق استراتيجيتنا ونثق أن هذا التعاون سيضمن توفير بنية تحتية لمشروع سراي بأعلى معايير الجودة." وأضاف: سراي أكثر من مشروع سكني، فهو مجتمع عمراني متكامل يجمع بين الرقي والرفاهية وفق أعلى معايير الاستدامة، بما يلبي توقعات عملائنا ويحقق لهم قيمة استثنائية".



ويهدف مشروع سراي إلى تحقيق أعلى مستويات الرفاهية لقاطنيه، حيث يجمع بين نمط الحياة العصرية النابض والهدوء الذي يميز الضواحي، بالإضافة إلى تنوع الوحدات بين الشقق السكنية، S-Villas، التاون هاوس، وغيرها، وسط مساحات خضراء شاسعة، ويعتمد المشروع على مفهوم غير مسبوق من خلال إضفاء الطابع الشخصي على تجربة المعيشة للقاطنين كل وفق احتياجاته ومتطلباته، ويتميز المشروع بتصميماته عالية الجودة والكفاءة مع مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء، ويقع المشروع على طريق القاهرة - السويس ومحور الأمل، على مساحة تبلغ 5.5 مليون متر مربع، ويتمتع المشروع بموقع متميز في القاهرة الجديدة، على بعد 10 دقائق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و15 دقيقة من الطريق الدائري، و5 دقائق فقط من العاصمة الإدارية الجديدة.

— نهاية البيان —