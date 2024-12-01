الفيوم: الأنصارى يعتمد تعديلات المخططات الاستراتيجية لثلاث مدن

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بوابة الفجر

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، التعديلات الجديدة للمخططات الاستراتيجية لمدن الفيوم،طامية ويوسف الصديق، تمهيدًا للبدء في العمل بها وتحديث المخططات التفصيلية لهذه المدن. 

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتسهيل إجراءات التراخيص للمواطنين وتحقيق التنمية العمرانية المنظمة.

شهد الاجتماع حضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والمهندس مجدي رييع، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.

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وأكد المحافظ أن التعديلات تهدف إلى تحديد الامتدادات العمرانية الجديدة وضبط النمو العشوائي للمباني، بما يساهم في تحسين البيئة العمرانية والالتزام باشتراطات البناء الجديدة، إلى جانب منع التعديات على أملاك الدولة، وشدد على ضرورة تسريع إنجاز المخططات التفصيلية للمدن لضمان البدء في تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية قررت تعديل الحيز العمراني لهذه المدن وإلغاء العمل بالضوابط الصادرة في مارس 2021، وتمت مراجعة مشروع المخطط الاستراتيجي العام واعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمراني مع الالتزام بالأسس الجديدة، كما وجه رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بضرورة إدراج الاشتراطات المعتمدة ضمن المخططات التفصيلية للتيسير على المواطنين.

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من جانبه، أوضح المهندس مجدي رييع أن المخططات الاستراتيجية المعدلة ستُعرض على وزير الإسكان لاعتمادها رسميًا، مضيفًا أن العمل جارٍ على تعديل المخططات التفصيلية لمدن الفيوم وطامية ويوسف الصديق، إلى جانب إدخال التعديلات الجديدة على مخططات مدن إطسا وأبشواي ويوسف الصديق، لتسهيل البدء في تنفيذها عمليًا.

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