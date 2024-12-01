مديرية الزراعة بالمنوفية..زراعة حقلين قمح ارشادي

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جانب من الحقل الارشادي
جانب من الحقل الارشادي

نفذت مديرية الزراعة بالمنوفية اليوم بقيادة المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة زراعة نحو حقلين قمح إرشادي، وذلك بناحيه العامرة بحوض غانم عند المزارع عمرو حسين خليفه، من صنف سدس 15.

كمأ قامت المديرية بزراعة حقل ناحية طملاي حوض الشياخة الغربية عند المزارع شريف يسرى خلاف صنف سدس 15، 

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، وبحضور المهندس أشرف بصلة مدير الإرشاد الزراعي، والدكتور عصام مرسي مدير إدارة  الإرشاد بالمنوفية، والمهندس شريف المشد رئيس قسم النهوض بالمحاصيل بالمديرية، المهندس سعد أبو زيادة مدير الإدارة الزراعية بمنوف، المهندس عبدالمنعم فارس مفتش الإرشاد بالمركز، المهندس احمد ابراهيم. رئيس الوحدة بناحية العامرة، والمهندس مصطفي عبد السلام عرفه رئيس قسم الحجر الزراعي وأخصائي الحبوب بالمركز.

وخلال الجولة؛ تم المرور على زراعة المواطن عبد الصادق مصطفي طاحون بناحية منشاة سلطان  بحوض عبدالله سلطان، بمساحة بلغت 9 فدان منزرعة بصنف جيزة ١٧١معتمد لحساب إدارة إنتاج التقاوى.
وعلى صعيد متصل؛ عقدت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية بالمنوفية ندوة إرشادية بالحقل، وتم مناقشة السياسة الصنفية لمحصول القمح هذا العام وأهمية الزراعة على مصاطب الزراعي بمنوف، كما تم الرد على جميع اسئلة المزارعين.

أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية محصول القمح هذا العام وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية وكيل وزارة الزراعة

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