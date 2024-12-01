الإصابة وراء عدم مشاركة نجم برشلونة في لقاء لاس بالماس

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

شهدت مواجهة الفريق الاسباني برشلونة غياب داني أولمو، اللاعب الدولي أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني، وتواجد على مقاعد البدلاء يشاهد زملاءه وهم يخسرون أول مباراة هذا الموسم 2024-25 على ملعب مونتجويك.

وقد اشارت بعض التقارير أن لاعب خط الوسط لم يكمل تدريب الجمعة، إلا أن الجماهير كانت تنتظر ظهوره في المباراة، خاصة في ظل الوضع الحرج التي يعيشها الفريق بعد تقدم لاس بالماس في النتيجة. ومع ذلك، قرر المدرب الألماني فليك عدم الدفع به طوال اللقاء.

سبب غياب أولمو عن لقاء برشلونة ولاس بالماس

وأشارت صحيفة "آس" اليوم الأحد، عن سر غياب داني أولمو عن لقاء برشلونة ولاس بالماس يرجع إلى معاناته من "إجهاد في منطقة العانة"، ازدادت حدته في الأيام الأخيرة.

وهذا بسبب جدول المباريات المزدحم الذي ينتظر الفريق حتى فترة التوقف الشتوي، لذلك فضل فليك التعامل بحذر وفضل إبعاد اللاعب عن اللقاء، تخوفًا تفاقم الإصابة.

ويرغب هانزي فليك للدفع باللاعب في التشكيلة الأساسية لمواجهة مايوركا المقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم، بجانب النجم الشاب لامين يامال، الذي شارك بالفعل لمدة 45 دقيقة في المباراة السابقة.

وقد استعان هانز فليك سابقًا بلاعبين يعانون من إصابات طفيفة من دون إشراكهم في المباريات.

txt

برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة مايوركا

txt

قرار عاجل من برشلونة بشأن ضم عمر مرموش

مثلما حدث مع لامين يامال قبل ثلاثة أسابيع، وتم استبعاده في اللحظات الأخيرة بسبب آلام في الكاحل الأيمن. كما فعل مع أليخاندرو بالدي في مواجهة سيلتا فيغو، حيث ظل على دكة البدلاء بسبب آلام في العضلات الخلفية للفخذ.

وقرر هانزي فليك بإراحة داني أولمو مشيرًا على حرصه بحالته الحالة البدنية للاعبين بعناية وسط ضغط المباريات.

الدوري الاسباني برشلونة ولاس بالماس برشلونة هانزي فليك لاس بالماس مباريات برشلونة

مواد متعلقة

قرار عاجل من برشلونة بشأن ضم عمر مرموش

"التعثر الثالث تواليًا".. برشلونة يسقط أمام لاس بالماس بثنائية في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - القسام تنتقم لـ يحيى السنوار.. شاهد عملية تاريخية لدك قوات الاحتلال في رفح

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

الآن.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز