الإصابة وراء عدم مشاركة نجم برشلونة في لقاء لاس بالماس

شهدت مواجهة الفريق الاسباني برشلونة غياب داني أولمو، اللاعب الدولي أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني، وتواجد على مقاعد البدلاء يشاهد زملاءه وهم يخسرون أول مباراة هذا الموسم 2024-25 على ملعب مونتجويك.

وقد اشارت بعض التقارير أن لاعب خط الوسط لم يكمل تدريب الجمعة، إلا أن الجماهير كانت تنتظر ظهوره في المباراة، خاصة في ظل الوضع الحرج التي يعيشها الفريق بعد تقدم لاس بالماس في النتيجة. ومع ذلك، قرر المدرب الألماني فليك عدم الدفع به طوال اللقاء.

سبب غياب أولمو عن لقاء برشلونة ولاس بالماس

وأشارت صحيفة "آس" اليوم الأحد، عن سر غياب داني أولمو عن لقاء برشلونة ولاس بالماس يرجع إلى معاناته من "إجهاد في منطقة العانة"، ازدادت حدته في الأيام الأخيرة.

وهذا بسبب جدول المباريات المزدحم الذي ينتظر الفريق حتى فترة التوقف الشتوي، لذلك فضل فليك التعامل بحذر وفضل إبعاد اللاعب عن اللقاء، تخوفًا تفاقم الإصابة.

ويرغب هانزي فليك للدفع باللاعب في التشكيلة الأساسية لمواجهة مايوركا المقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم، بجانب النجم الشاب لامين يامال، الذي شارك بالفعل لمدة 45 دقيقة في المباراة السابقة.

وقد استعان هانز فليك سابقًا بلاعبين يعانون من إصابات طفيفة من دون إشراكهم في المباريات.

مثلما حدث مع لامين يامال قبل ثلاثة أسابيع، وتم استبعاده في اللحظات الأخيرة بسبب آلام في الكاحل الأيمن. كما فعل مع أليخاندرو بالدي في مواجهة سيلتا فيغو، حيث ظل على دكة البدلاء بسبب آلام في العضلات الخلفية للفخذ.

وقرر هانزي فليك بإراحة داني أولمو مشيرًا على حرصه بحالته الحالة البدنية للاعبين بعناية وسط ضغط المباريات.