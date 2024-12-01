التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين الأهلي والبنك في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

انتهت أحداث الشوط الأول في اللقاء الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره البنك الأهلي، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يقام حاليا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

أحداث الشوط الأول 


انطلقت أحداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل لاعبي النادي الأعلي ولكن لم يستسلم المنافس وازداد الضغط من قبل الفريقين ولكن لم يحالفهم الحظ وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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ويدخل فريق البنك الأهلي المباراة باحثا عن الثلاث نقاط بعد أن حصد نقطة واحدة فقط من 3 مباريات.

كما يسعى مارسيل كولر في مواصلة الانتصارات وهو يحتل حاليا صدارة جدول الدوري المصري، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة.

وجاء تشكيل النادي الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.
 

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