لحظة بلحظة.. ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. صلاح أساسي

بث مباشر.. ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. مشاهدة محمد صلاح

الفجر الرياضي
لحظة بلحظة.. ليفربول
لحظة بلحظة.. ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر

يستضيف نادي ليفربول منافسه مانشستر سيتي اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد.

خط الوسط: سوبوسلاي - ماك اليستر - جرافينبيرش.

خط الهجوم: صلاح - جاكبو - لويس دياز.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: روبن دياز - آكي - أكانجي - ووكر.

خط الوسط: جوندوجان - ريكو لويس - نونيس.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - هالاند - فودين.

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