عاجل.. تشخيص حالة أحمد ياسر ريان بعد إصابته أمام الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

تشخيص إصابة أحمد ياسر ريان

وغادر أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي مصابا بعد اشتراك قوي مع يحيي عطية الله ليغادر المباراة محمولا بعربة الاسعاف في الدقيقة 38.

وعقب انتهاء الشوط الأول جاء  التشخيص  المبدئي للإصابة  بكسر في الترقوة.

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التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين الأهلي والبنك في الدوري المصري

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وجدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين وسط سيطرة كبيرة من جانب البنك الاهلي وتراجع في أداء الأهلي.
 

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