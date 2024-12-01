رئيس جامعة المنيا: الاتحادات الطلابية مصنع القيادات المستقبلية

شهد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا احتفالية اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2024 -2025 بتشكيله الجديد بعد انتهاء ماراثون الانتخابات الطلابية.

وجه رئيس الجامعة التهنئة إلى أعضاء اتحاد الطلاب الفائزين بعد اجتياز عملية انتخابية ديمقراطية اتسمت بالنزاهة والشفافية مؤكدًا دعمه الكامل لاتحاد الطلاب لتحقيق مصالح الطلاب والطالبات.

وأشار" فرحات " إلى أن الاتحادات الطلابية هي مصنع القيادات المستقبلية وقناة الوصل بين الطلاب وقيادات وإدارات الجامعة المختلفة باعتباره الكيان الأهم بالجامعة ويهدف لأفراز شخصية متكاملة لديها ثقافة التطوع والتعاون.

وأردف أن الجامعة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم لطلابها وتسعى لتوفير بيئة تعليمية متميزة وتولى النشاط الطلابي اهتمامًا كبيرًا حرصًا منها على بناء شخصية الطلاب والطالبات ليصبحوا شبابًا واعدين يسهمون في بناء مستقبل أفضل.

وأثنى الدكتور عصام فرحات على المجهودات التي بذلتها اتحادات الطلاب السابقة بالجامعة وما قدمونه من جهد متميز وملموس للارتقاء بالأنشطة الطلابية على مدار السنوات السابقة.

مشيرًا إلى ثقته بأن كوادر الاتحاد الجدد سيبذلون أقصى ما في جهدهم لاستكمال البناء على المكتسبات التي تحققت من قبل والعمل على تطويرها واستحداث أنماط عمل جديدة تسهم في رفع مكانة الجامعة لتحتل مكانتها المرموقة على مستوى الجامعات.

موضحًا أن الجامعة حققت العديد من المراكز المتميزة على مستوى الجامعات المصرية في مختلف الأنشطة الطلابية.

ودعا رئيس الجامعة الاتحادات الطلابيه إلى تشجع جميع الطلاب للمشاركة والانخراط في الأنشطة الثقافيه والرياضة لاكتشاف المواهب للحفاظ على تميز الجامعه والتأكيد على ضرورة تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال " طالب نشط.. ومشارك.. ومبتكر " يتمتع بكافة المهارات لالاستفادة من مركز إبداع مصر الرقميه ومراكز التأهيل المهني بالجامعه.

وفي ختام كلمته وجه رئيس الجامعة أعضاء الاتحاد الجدد بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء والمشاركة في تنفيذ كل المبادرات المجتمعية والتواصل المستمر مع طلاب الجامعة لفهم مشكلاتهم، والتواصل مع الجامعة لدعمهم مؤكدًا أن قيادات الجامعة سيقدمون كل الدعم لاتحاد الطلاب في سبيل تحقيق رؤية ورسالة الجامعة.

من جانبه أوضح الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة أن الجامعة تولي اهتماما كبيرًا لدعم الأنشطة الطلابية وتسعي إلى توفير جميع الإمكانيات لإنجاح الأنشطة والمبادرات الطلابية مشيرًا إلى تحقيق أبناء الجامعة للعديد من الإنجازات في مختلف المسابقات والأنشطة الطلابية كذلك حصولهم دوما على جوائز ومراكز متقدمة في مختلف المسابقات الذين شاركوا فيها على مستوى الجامعات موضحًا أهمية السعى لتحقيق مزيد من الإنجازات في كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية.

وقال وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة أن الاتحاد هو أحد حلقات الوصل الهامة بين الطلاب والقيادات الجامعية للتعرف على مشكلات الطلاب والطالبات والعمل على حلها مشيدا بدعم الجامعه اللا محدود للطلاب على كافة الأصعدة.

يشار إلى ان الانتخابات الطلابيه أسفرت عن فوز الطالب فيصل عمر محمد بالفرقة الرابعة بكلية الطب برئاسة اتحاد طلاب الجامعة والطالبه شيري هانى عدلي بالفرقة الرابعة بكلية العلوم نائبًا لرئيس الاتحاد و14 أمينا وأمينا مساعدا للجان العليا وكذلك أمناء والأمناء المساعدين للكليات.