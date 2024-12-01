"دون وقوع خسائر بشرية" نشوب حريق داخل شقة سكنية بحى شرق أسيوط

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قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية بأسيوط

نشب حريق مساء اليوم الأحد داخل شقه سكنيه بالدور السابع ببرج مكون من 12 دور  بشارع محمود رشوان بحى شرق أسيوط دون وقوع خسائر بشرية 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالدور السابع ببرج مكون من 12 دور بشارع محمود رشوان بحى شرق أسيوط 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث قسم ثان أسيوط وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية بأسيوط وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق داخل شقة سكنية بالدور السابع ببرج مكون من 12 دور بشارع محمود رشوان بحى شرق أسيوط دون وقوع خسائر بشرية 

وجارى السيطرة على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

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