كودي جاكبو يسجل هدف التقدم لـ ليفربول أمام مانشستر سيتي من صناعة صلاح

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سجل كودي جاكبو هدف التقدم لصالح ليفربول أمام مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وجاء الهدف في الدقيقة 12، بعد عرضية أرضية من محمد صلاح من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها كودي جاكبو بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني، سكنت الشباك لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح الريدز.

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عاجل| موقف صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.
 

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