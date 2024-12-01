حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة الدراجات النارية في الجيزة

حوادث
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ارشفية

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي في سرقة الدراجات النارية وارتكبوا 7 وقائع في الجيزة

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع تشكيل عصابي في سرقة الدراجات النارية وارتكبوا 7 وقائع في الجيزة

سقوط تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطهما الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، مكون من (عاطلان، سائق – لإثنين منهم معلومات جنائية)..وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد ( 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب ) بدائرة قسمى شرطة "ثالث أكتوبر – حدائق الأهرام"، وتم بإرشادهم ضبط (جميع الدراجات النارية المستولى عليها)

وحرر محضر بالواقعة واحيل للنيابة للتحقيق

الاجهزة الامن الدراجات النارية تباشر النيابة العامة حبس تشكيل عصابي

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التحقيق مع عاطلان لاتهامهما بسرقة الدراجات النارية في الجيزة

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