كيفية تفعيل شريحة "eSIM" في مصر

كيفية تفعيل شريحة "eSIM" في مصر.. تعرف على الهواتف التي تدعمها

تكنولوجى
شريحة eSIM
شريحة eSIM

تبدأ شركات المحمول العاملة في مصر تفعيل شريحة "eSIM" المدمجة على الهواتف الذكية بعد حصولها على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الفترة القريبة المقبلة. وتتيح هذه الشريحة الرقمية للعملاء تفعيل باقاتهم والاتصال بالشبكة دون الحاجة إلى شريحة SIM فعلية.

ما هي شريحة "eSIM"؟

تعتبر شريحة eSIM الإلكترونية بطاقة رقمية تمكن العملاء من تفعيل باقة بيانات من شركة الاتصالات دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية. يمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر في هواتف آيفون واستخدام رقم واحد في نفس الوقت، مما يعني إمكانية استخدام رقم واحد على أكثر من شبكة في نفس الوقت.

كيفية عمل شريحة "eSIM"

شريحة eSIM الإلكترونية هي عبارة عن شريحة اتصال، تكون متضمنة داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية. تكون الشريحة مثبتة داخل الجهاز، فلا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، فقط يمكنه التعامل معها خارجيًا عن طريق تحميل أي SIM card عليها.

الهواتف الداعمة لشريحة "eSIM"

تعرف على أنواع الهواتف المختلفة التي تدعم شريحة "eSIM" وفق ما نشرته شركة "فودافون" بعد تفعيلها من تطبيق "My Vodafone":

  • آيفون 11
  • آيفون 12
  • آيفون 13
  • سامسونج جالاكسي S20
  • سامسونج جالاكسي S21
  • جوجل بيكسل 4a
  • جوجل بيكسل 5

فوائد استخدام شريحة "eSIM"

  • سهولة التبديل بين الشبكات: يمكن للمستخدمين تغيير شركات الاتصالات بسهولة دون الحاجة إلى تغيير الشريحة الفعلية.
  • دعم أجهزة متعددة: يمكن تثبيت شريحة eSIM على أجهزة متعددة مثل الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، والساعات الذكية.
  • توفير مساحة: الشريحة المدمجة توفر مساحة داخل الأجهزة، مما يتيح للشركات المصممة للأجهزة الذكية توفير تصميمات أكثر نحافة.

خطوات تفعيل شريحة "eSIM"

  1. تحديث نظام الهاتف: تأكد من أن هاتفك يحتوي على آخر تحديثات النظام التي تدعم شريحة eSIM.
  2. تثبيت تطبيق مشغل الشبكة: مثل تطبيق "My Vodafone" من فودافون.
  3. مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code): الذي يوفره مشغل الشبكة.
  4. تفعيل الشريحة: اتبع التعليمات على الشاشة لتفعيل الشريحة الإلكترونية.

التحديات والآفاق المستقبلية

على الرغم من الفوائد العديدة، قد تواجه تقنية eSIM بعض التحديات مثل التوافق المحدود مع بعض الأجهزة القديمة وعدم دراية بعض المستخدمين بالتكنولوجيا الجديدة. ومع ذلك، من المتوقع أن تسهم eSIM في تعزيز الابتكار وتسهيل التنقل بين الشبكات المختلفة.

 

 

شريحة eSIM تفعيل شريحة eSIM شركات المحمول في مصر الهواتف الذكية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق My Vodafone شريحة eSIM في آيفون شريحة eSIM في سامسونج تكنولوجيا eSIM

مواد متعلقة

"شريحة eSIM في مصر".. موعد الإطلاق وطريقة التفعيل والأجهزة الداعمة لها

كل ما تحتاج معرفته عن شريحة eSIM في مصر: الموعد، المميزات وطريقة التفعيل

ما الفرق بين شريحة eSIM المدمجة والشريحة التقليدية؟

شريحة eSIM في مصر.. كل ما تحتاج لمعرفته حول المزايا وطرق التفعيل

الأكثر قراءة

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - القسام تنتقم لـ يحيى السنوار.. شاهد عملية تاريخية لدك قوات الاحتلال في رفح

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

الآن.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز