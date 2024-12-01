كيفية تفعيل شريحة "eSIM" في مصر.. تعرف على الهواتف التي تدعمها

كيفية تفعيل شريحة "eSIM" في مصر

تبدأ شركات المحمول العاملة في مصر تفعيل شريحة "eSIM" المدمجة على الهواتف الذكية بعد حصولها على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الفترة القريبة المقبلة. وتتيح هذه الشريحة الرقمية للعملاء تفعيل باقاتهم والاتصال بالشبكة دون الحاجة إلى شريحة SIM فعلية.

ما هي شريحة "eSIM"؟

تعتبر شريحة eSIM الإلكترونية بطاقة رقمية تمكن العملاء من تفعيل باقة بيانات من شركة الاتصالات دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية. يمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر في هواتف آيفون واستخدام رقم واحد في نفس الوقت، مما يعني إمكانية استخدام رقم واحد على أكثر من شبكة في نفس الوقت.

كيفية عمل شريحة "eSIM"

شريحة eSIM الإلكترونية هي عبارة عن شريحة اتصال، تكون متضمنة داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية. تكون الشريحة مثبتة داخل الجهاز، فلا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، فقط يمكنه التعامل معها خارجيًا عن طريق تحميل أي SIM card عليها.

الهواتف الداعمة لشريحة "eSIM"

تعرف على أنواع الهواتف المختلفة التي تدعم شريحة "eSIM" وفق ما نشرته شركة "فودافون" بعد تفعيلها من تطبيق "My Vodafone":

آيفون 11

آيفون 12

آيفون 13

سامسونج جالاكسي S20

سامسونج جالاكسي S21

جوجل بيكسل 4a

جوجل بيكسل 5

فوائد استخدام شريحة "eSIM"

سهولة التبديل بين الشبكات: يمكن للمستخدمين تغيير شركات الاتصالات بسهولة دون الحاجة إلى تغيير الشريحة الفعلية.

دعم أجهزة متعددة: يمكن تثبيت شريحة eSIM على أجهزة متعددة مثل الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، والساعات الذكية.

توفير مساحة: الشريحة المدمجة توفر مساحة داخل الأجهزة، مما يتيح للشركات المصممة للأجهزة الذكية توفير تصميمات أكثر نحافة.

خطوات تفعيل شريحة "eSIM"

تحديث نظام الهاتف: تأكد من أن هاتفك يحتوي على آخر تحديثات النظام التي تدعم شريحة eSIM. تثبيت تطبيق مشغل الشبكة: مثل تطبيق "My Vodafone" من فودافون. مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code): الذي يوفره مشغل الشبكة. تفعيل الشريحة: اتبع التعليمات على الشاشة لتفعيل الشريحة الإلكترونية.

التحديات والآفاق المستقبلية

على الرغم من الفوائد العديدة، قد تواجه تقنية eSIM بعض التحديات مثل التوافق المحدود مع بعض الأجهزة القديمة وعدم دراية بعض المستخدمين بالتكنولوجيا الجديدة. ومع ذلك، من المتوقع أن تسهم eSIM في تعزيز الابتكار وتسهيل التنقل بين الشبكات المختلفة.