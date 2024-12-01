كويكا والأكاديمية الوطنية للتدريب تحتفلان بإتمام برنامج تدريب بناء القدرات

عقدت وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا)، الوكالة الرسمية للمساعدة الإنمائية لجمهورية كوريا، والأكاديمية الوطنية للتدريب (NTA) ندوة مشتركة لتبادل المعرفة احتفالًا بالختام الناجح لبرنامج تدريب بناء القدرات الذي استمر ثلاث سنوات في كوريا، بعنوان "برنامج تنمية القدرات لموظفي الخدمة المدنية في الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر (2022-2024)". أقيم هذا الحدث للاحتفال بالشراكة المستدامة بين كوريا ومصر يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، في فندق كراون بلازا بالقاهرة.

حضر الندوة عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك السفير كيم يونج هيون، السفير الكوري في القاهرة، والسفير أحمد فريد، نائب مساعد وزير الخارجية للتدريب والشؤون الثقافية، والسيدة كيم جينيونج، المديرة الإقليمية لمكتب كويكا في مصر، والدكتورة رشا راغب، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب.

و يهدف برنامج بناء القدرات، الذي تم تنفيذه في إطار مبادرة زمالة تحسين القدرات والتقدم من أجل الغد (CIAT) التابعة لوكالة كويكا بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى تعزيز القدرة التنظيمية للأكاديمية وتعزيز الفكر الإبداعي وروح ريادة الأعمال لدى موظفيها والتطوير لمواجهة التحديات الوطنية وتوفير مواد تدريبية مبتكرة وخاصة برامج التعلم الإلكتروني، لدعم تنمية الموارد البشرية الوطنية في مصر.

جمعت الندوة العديد من الحضور، بما في ذلك المسؤولين من السفارة الكورية ووزارة الخارجية المصرية ومكتب كويكا في مصر والاكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى خريجي برنامج التدريب. وشارك ثلاثة ممثلين عن الخريجين تجاربهم ورؤاهم المكتسبة في كوريا، وناقشوا تأثير البرنامج على أعمالهم، موضحين كيف طبقوا المعرفة المكتسبة للمساهمة في الخدمات العامة.

تؤكد هذه الندوة على الدور الحيوي للتعاون الدولي في تعزيز قدرات القطاع العام وتشجيع الابتكار في مصر.

افتتحت السيدة جينيونج كيم، المديرة الإقليمية لمكتب كويكا مصر، الحفل بكلمة مؤثرة، أعربت فيها عن امتنانها لجميع المشاركين، حيث قالت: "إن حدث اليوم ليس مجرد احتفال؛ بل هو فرصة للتفكير في الأفكار القيمة المكتسبة ومشاركة الخبرات التي ستعزز تعاوننا بشكل أكبر".

كما أعربت الدكتورة رشا راغب، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن خالص تقديرها العميق لوكالة كويكا على دعمها القيم في تمويل هذا البرنامج، حيث صرحت: "سترشدنا الدروس المستفادة من هذا المشروع بينما نبني ثقافة تنظيمية أكثر ديناميكية وتطلعًا إلى المستقبل.

ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية كوريا في مصر عن خالص امتنانه لكل من شارك في هذا التدريب، وقال: "لقد كان التزامكم طوال هذا التدريب ملهمًا للغاية. وفي عالم سريع التغير، فإن المهارات والرؤى التي اكتسبتموها ضرورية لنموكم الشخصي وتقدم مجتمعاتكم".

وأكد ممثلو الخريجين على التأثير الكبير لتجاربهم التدريبية في كوريا الجنوبية، مسلطين الضوء على كيفية تطبيقهم لمهاراتهم المكتسبة حديثًا في عملهم. وأشاروا إلى أن "التدريب لم يزودنا بالمهارات الأساسية فحسب، بل ألهمنا أيضًا لتحدي أنفسنا ومحيطنا، ووضعنا في مكانة قادة التغيير داخل منظماتنا". كما قالوا إلى أن "خطة عملنا تركز على تحديد المهارات اللازمة لضمان الاستدامة. ومن خلال الجهود التعاونية، نقوم ببناء قاعدة بيانات منظمة للخريجين، مما سيعزز نظام تقييم التدريب لدينا ويعظم تأثيرنا الجماعي".

يقدم مكتب كويكا في مصر برامج تدريبية لصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين في مصر من خلال برنامج الزمالة منذ عام 1998. وحتى الآن، أكمل 1838 خريجًا برنامج التدريب، وشارك 132 في برنامج المنح الدراسية (ماجستير / دكتوراه).

خلال عام 2024 قدمت كويكا التدريب لـ 60 مسؤولًا من أربع جهات مصرية رئيسية: وزارة المالية، ووزارة البيئة، والمجلس القومي للمرأة، والأكاديمية الوطنية للتدريب. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار خمسة مرشحين من مصر للانضمام إلى برنامج المنح الدراسية في مجالات مختلفة، مما يعزز من تطورهم المهني وخبرتهم.

وبرنامج زمالة تحسين القدرات والتقدم نحو المستقبل (CIAT) التابع لوكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA) هو برنامج تدريبي رائد في مجال تنمية الموارد البشرية في كوريا. ومن خلال البرنامج، تدعو وكالة التعاون الدولي الكورية المسؤولين الحكوميين والمهندسين والباحثين وصناع السياسات من البلدان الشريكة إلى كوريا لتقديم تدريب لتعزيز القدرات في مجالات مختلفة، مع التركيز على مشاركة تجربة كوريا التنموية وتكنولوجيتها.

ووكالة التعاون الدولى الكورية (كويكا) هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية مسؤولة عن تنفيذ برامج المنح، تهدف كويكا إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان الشريكة حول العالم.