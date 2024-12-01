ماذا تعرف عن بطاقة eSIM الجديدة وهل هاتفك متوافق معها؟

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شريحة eSIM
شريحة eSIM

برزت تقنية شريحة eSIM كأحد المواضيع الأكثر تداولًا مؤخرًا، مع اقتراب إطلاقها في السوق المصرية وزيادة اهتمام المستخدمين بتقنيات الاتصالات الحديثة. وتفتح هذه التقنية آفاقًا جديدة لاستخدام الهواتف الذكية، مما يدفع الكثيرين للتساؤل: كيف تعمل شريحة eSIM؟ وهل يمكن استخدامها مع بطاقة SIM التقليدية في نفس الوقت؟

تمكين المستخدم من إدارة شرائح متعددة

أتاحت شريحة eSIM للمستخدمين تنشيط خدمات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى بطاقة SIM فعلية. بدلًا من ذلك، يتم تخزين البيانات مباشرة داخل الجهاز، مما يُبسّط عملية التبديل بين الشبكات ويُحسن تجربة المستخدم.

وتمكن شريحة eSIM المستخدمين من:
• تشغيل رقمين على هاتف واحد؛ أحدهما للمكالمات والآخر للبيانات.
• الاحتفاظ برقم محلي أثناء السفر إلى الخارج واستخدام شريحة بيانات محلية.
• فصل الخطوط الشخصية عن خطوط العمل بسهولة على نفس الجهاز.

تدعم العديد من الهواتف الذكية الحديثة استخدام شريحة eSIM مع بطاقة SIM التقليدية، مما يتيح مرونة إضافية، إلا أن الهاتف يسمح باستخدام بيانات شبكة واحدة فقط في كل مرة.

توافق الأجهزة مع شريحة eSIM

هواتف آيفون


بدأ دعم شريحة eSIM مع إطلاق سلسلة iPhone XS وXR عام 2018. للتحقق مما إذا كان جهازك متوافقًا:
1. افتح الإعدادات > عام > حول الجهاز.
2. ابحث عن قسم Carrier Lock. إذا كان يظهر “لا توجد قيود على بطاقة SIM”، فهذا يعني أن الجهاز مفتوح.
3. تحقق من ظهور رقم IMEI المرتبط بشريحة eSIM للتأكد من دعم الجهاز.

هواتف أندرويد


تدعم العديد من هواتف أندرويد الحديثة شريحة eSIM، ولكن التوافق يعتمد على الطراز والشركة المصنعة. لمعرفة ذلك:
1. اطلب الكود #06#.
2. إذا كان هاتفك متوافقًا، ستظهر معلومات رقم EID الخاص بالشريحة الإلكترونية.

فوائد إضافية للمسافرين

تُعد شريحة eSIM خيارًا مثاليًا للمسافرين، حيث يمكنهم الاحتفاظ برقمهم الشخصي على شريحة SIM التقليدية، وفي الوقت نفسه تفعيل شريحة eSIM من مزود محلي للحصول على خدمات إنترنت أرخص أثناء التنقل.

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