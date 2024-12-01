عاجل- أسعار الذهب اليوم في السوقين المحلية والعالمية اليوم الأحد 1 ديسمبر

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد، 1 ديسمبر 2024، استقرارًا في السوق المحلية والعالمية، بفعل الإجازة الأسبوعية للصاغة. لهذا يتناول هذا المقال تفاصيل أسعار الذهب بمختلف عياراته وتحديثات الأسواق العالمية.

سعر الذهب في السوق المحلية

سعر الذهب عيار 24

استقر متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم عند 4217 جنيهًا، علمًا بأن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية والدمغة والضريبة.

سعر الذهب عيار 21

كما استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم على 3690 جنيهًا، دون احتساب المصنعية والدمغة والضريبة.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم استقرارًا عند 3162 جنيهًا، مع العلم أن الأسعار غير شاملة للمصنعية والدمغة والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

استقر متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم عند 29520 جنيهًا، دون احتساب المصنعية والدمغة والضريبة.

استقرار أسعار الذهب في السوق العالمية

على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2653.55 دولار للأوقية، رغم ارتفاعه الأخير بنسبة 0.6%. ومع ذلك، سجل الذهب انخفاضًا أسبوعيًا بأكثر من 2% بعد انخفاض حاد في وقت سابق من الأسبوع.

العقود الآجلة للذهب

استقرت العقود الآجلة للذهب على ارتفاع بنسبة 0.61%، لتصل إلى 2681.00 دولار للأوقية.

أسوأ انخفاض شهري منذ أكثر من سنة

خلال شهر نوفمبر الماضي، انخفض سعر الذهب بأكثر من 3%، وهو أسوأ انخفاض شهري له منذ سبتمبر العام الماضي. وجاء هذا الانخفاض نتيجة "عمليات البيع التي يقودها ترامب" التي رفعت سعر الدولار وعطلت مسيرة صعود المعدن النفيس، مما أثار موجة بيع بعد الانتخابات.