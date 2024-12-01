عاجل - مقترح مشروع قانون المجلس القومي للمصريين بالخارج

تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بمقترح مشروع قانون يهدف إلى إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج. يستهدف المشروع تعزيز حقوق المصريين المغتربين وتوفير الدعم اللازم لهم بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا القانون كخطوة لتقنين وتنظيم العلاقة بين الدولة ومواطنيها بالخارج.

أهم مواد مشروع القانون:

1. إنشاء المجلس:

ينص المشروع على إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج باعتباره كيانًا عامًا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

2. تشكيل المجلس:

يتكون المجلس من رئيس ومجلس إدارة يتم تعيينهم وفقًا لضوابط محددة. يعين رئيس المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، مع تشكيل ثلث مجلس الإدارة بالطريقة ذاتها، فيما يتم انتخاب الثلثين الآخرين من أعضاء الجمعية العمومية للمجلس.

3. الأهداف والمهام:

يتولى المجلس رعاية مصالح المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم للعائدين إلى مصر. يشمل ذلك التعاقد مع مكاتب محاماة خارجية لضمان حماية حقوق المصريين المغتربين.

4. الهيكل المالي والاشتراكات:

رسم العضوية: يُحدد رسم العضوية بالمجلس بمبلغ لا يقل عن 500 دولار، بينما يُحدد الاشتراك السنوي بمبلغ لا يقل عن 200 دولار.

يُحدد رسم العضوية بالمجلس بمبلغ لا يقل عن 500 دولار، بينما يُحدد الاشتراك السنوي بمبلغ لا يقل عن 200 دولار. تحصيل رسوم إضافية: تُفرض رسوم بقيمة 50 جنيهًا على المسافرين للخارج والعائدين، بالإضافة إلى رسم بقيمة 100 جنيه على استخراج أو تجديد جوازات السفر.

5. خدمات المعاشات:

يضمن المجلس معاشًا شهريًا مناسبًا للأعضاء العائدين بعد اشتراك لا يقل عن 15 عامًا.

يشمل ذلك أيضًا تغطية حالات العجز والوفاة بعد مرور مدة محددة من الاشتراك.

6. مكاتب المجلس:

يُنشئ المجلس فروعًا له في جميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مما يسهّل على المغتربين الحصول على خدماته.

7. التبرعات:

يسمح القانون للمجلس بقبول التبرعات من الأفراد والجهات داخل مصر وخارجها لدعم أنشطته.

دوافع تقديم القانون

يأتي هذا المقترح لتأكيد أهمية الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، وضمان رعاية حقوقهم ومصالحهم. كما يهدف إلى تفعيل علاقة تنظيمية واضحة ومستدامة بين الدولة والمغتربين.

يأمل مقدمو مشروع القانون أن يحظى بموافقة البرلمان لتطبيقه، مؤكدين أن هذا الكيان الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المصريين المغتربين ومسؤولياتهم تجاه الوطن، مع تقديم دعم فعلي وملموس لهم ولعائلاتهم.