إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية ودراجة بخارية بترعة بالفيوم

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جانب من الحادث
جانب من الحادث

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية " تروسيكل" ودراجة بخارية "موتوسيكل" بترعة جرجاوي بطريق الروضه طامية الزراعي بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللؤاء احمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بورود بلاغًا من الأهالي بانقلاب دراجة نارية تروسيكل ودراجة بخارية في ترعة جرجاوي، بدائرة المركز وتمكن أهالي القرية من إنقاذ 4 أشخاص، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

 

وتبين من التحريات الأولية أن الحادث نتيجة عدم التحكم في عجلة القيادة من قبل قائد التروسكل بعد ظهور دراجة نارية موتسيكل ظهرت فجأة أمام أنظار قائد التروسكل، فسقط في الترعة، وتم نقل المصابين ال 4 إلى مستشفي طاميه المركزي لتلاقي العلاج اللازم.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

 

 

 

 

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