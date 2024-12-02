مدير تعليم الفيوم: 16 مشروعًا بمعرض الابتكارات بالمدارس العسكرية بالتعليم الفني

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جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أستقبل الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اللواء محمد منصور قائد قطاع الجيزة لمدارس التأسيس العسكري، والعقيد أحمد علاء مساعد المستشار العسكري لمحافظة الفيوم، والعقيد أحمد عويس مساعد قائد قطاع الفيوم للتأسيس العسكري، بمكتب وكيل الوزارة، بديوان المديرية.

جاء ذلك بحضور الأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية، والأستاذ محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية.

قدم وكيل الوزارة رسالة ترحيب بقائد قطاع مدارس التأسيس العسكري ومرافقوه، وأكد الدور المميز والهام لمدارس التأسيس العسكري لمحافظة الفيوم، فى تحقيق الانضباط المدرسي بطابور الصباح وتحية العلم، حيث أن مدارس التأسيس العسكري تكون أكثر إنضباطًا وتميزًا، مشيرا إلى أن الانضباط المدرسي يمنح المعلم الدافعية للعمل داخل الفصل الدراسي.

كما أشار وكيل الوزارة، إلى تبني الإبتكارات والمواهب المميزة للطلاب بمدارس التأسيس العسكري على مستوى المحافظة، حيث تم تنظيم معرض الإبتكارات للمدارس العسكرية بالتعليم الفني علي مستوي محافظة الفيوم، ويضم المعرض عدد من المشاريع المشاركة بالإدارات التعليمية 16 مشروع.

وفي سياق متصل، تابع قائد قطاع مدارس التأسيس العسكري عدد من المدارس، بحضور قيادات التعليم بالمديرية وإدارة سنورس التعليمية، لمتابعة انتظام وانضباط العمل بالمدارس الثانوية الفنية العسكرية بالفيوم، وذلك فى إطار متابعة مدارس التأسيس العسكري بمحافظة الفيوم.

حضر قائد قوات الدفاع الشعبي والقيادات العسكرية والتنفيذية والتعليمية، طابور الصباح والعروض العسكرية كما تفقد الفصول الدراسية، وناقش الطلاب علميًا، وأكد على ضرورة الجد والإجتهاد والانضباط فى الدراسة، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب، وذلك من خلال محاضرة عن حب الوطن وعن اضرار المخدرات.

جاء ذلك في إطار دعم الروابط وتبادل الزيارات بين الوزارات المشاركه بمختلف المناسبة الوطنية وذلك لمتابعة إنضباط وإنتظام سير العملية التعليمية بمدرسة ناصر الصناعية العسكرية بنين إطار متابعة مدارس التأسيس العسكري بمحافظة الفيوم.

 

وأكد سيادته خلال جولته أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرا بالتوسع في المدارس الثانوية الفنية العسكرية من أجل تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والانضباط الذي يمثل أهم أسس النجاح وفي كافة كيانات الدولة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارتي الدفاع والتربية والتعليم والجهود التي أثمرت عن منظومة المدارس الثانوية العسكرية في الإنضباط المدرسي وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن ومواجهة التحديات التي تواجهه.

 

مشيرًا أن هناك توجها واهتماما عالميا بالتعليم الفني بهدف خلق جيل صالح منتج ومبدع وقادر على مواجهة التحديات ويتمتع بالانضباط والمهنية.

 

أضافت "وكيلة المديرية"  أن القوات المسلحة المصرية العظيمة كانت وستظل هي الأمين على سيادة الدولة وأمنها ومكتسباتها التنموية، مشيدًا بدور قوات الدفاع الشعبي في التوسع في إنشاء المدارس العسكرية وما حققته من نظام والتزام وانضباط حيث اهتمت بغرس قيم الانضباط والشجاعة والمثابرة لدى الطلاب إلى جانب الهدف التعليمي وتحقيق هدف القيادة السياسية في رفع مستوى التعليم الفني.

 

وعلي هامش الزيارة تفقد قائد قوات الدفاع الشعبي لقطاع الفيوم ووكيل المديرية والقيادات العسكرية  والتنفيذية والتعليمية معرض الإبتكارات المدارس العسكرية بالتعليم الفني علي مستوي محافظة الفيوم.

 

جدير بالذكر، حضر جولة المتابعة الميدانية المهندس محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس والنائب رفعت سعيد عضو مجلس النواب والعميد محمود عمر قائد مدرسة ناصر الصناعية العسكرية والعقيد سيد رافت  والاستاذ عصام النعيمي مدير عام إدارة سنورس التعليمية والمحاسب محمد عبد السلام مدير التعليم الفني بالمديرية والمهندس محمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي المحاسب عادل فراج مدير إدارة التعليم التجاري والمهندس فارس احمد مدير التعليم الفني بالإدارة والاستاذ فتحي مناع مدير الشؤون التنفيذية والاستاذ محمد معبد مسئول امن الإدارة والاستاذ حسن عبد المعبود مدير المدرسة.

 

 

 

 

 

 

وكيل تعليم الفيوم يشهد حفل تنصيب المكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية

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