صحة الدقهلية: اجتماع للتدريب على بطاقةالأداء المتوازن BSC بمنشآت الرعاية الأساسية

ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى ،اليوم، اجتماع إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بمديري الادارات ومساعديهم وللتدريب على برنامج بطاقة الأداء المتوازن BSC

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بشأن تهيئة ورفع كفاءة الفريق الصحى من العاملين بمنشآت الرعاية الأساسية وفي إطار المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأولية.

وصرح الدكتور رامى السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية أن الاجتماع بحث إلى جانب التدريب على بطاقة الآداء المتوازن وتفعيل عيادة الاخصائي المسائية وخدمة الطوارئ بمنشأت التطوير بنسبة ١٠٠%.

وشدد وكيل المديرية للطب الوقائى خلال الاجتماع على تفعيل المرور الانضباطي وملفات طلب الأسرة ولجنة السجلات ولجنة الإحالة بالمنشآت الصحية بالإضافة متابعة الحالات الإيجابية من الأمهات والاطفال ببرنامج IMCI

كما وجه بالاهتمام بعدم تكدس النفايات بوحدات الرعاية الاساسية وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في وحدات تطوير بنسبة لا تقل عن 90% إلى جانب المواصفات القياسية لمكافحة العدوى

وتناول المجتمعون تفعيل ملفات طلب الأسرة ومتابعة لجنة التشجيع على الرضاعة الطبيعية وصرف الألبان وحوكمتها عن طريق الرعاية الاساسية. فضلًا عن لحالات الإيجابية المكتشفة في المبادرات والأمراض المزمنة وتذليل العقابات للحصول على الخدمة

صحة الدقهلية : اجتماع للتدريب على بطاقةالأداء المتوازن BSC بمنشآت الرعاية

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