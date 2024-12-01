صحة الدقهلية: اجتماع للتدريب على بطاقةالأداء المتوازن BSC بمنشآت الرعاية الأساسية

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صحة الدقهلية: اجتماع
صحة الدقهلية: اجتماع للتدريب على بطاقةالأداء المتوازن BSC

ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى ،اليوم، اجتماع إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بمديري الادارات ومساعديهم وللتدريب على برنامج بطاقة الأداء المتوازن BSC

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بشأن تهيئة ورفع كفاءة الفريق الصحى من العاملين بمنشآت الرعاية الأساسية وفي إطار المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات  الرعاية الأولية.

وصرح الدكتور رامى السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية أن  الاجتماع بحث إلى جانب  التدريب على بطاقة الآداء  المتوازن وتفعيل عيادة الاخصائي المسائية  وخدمة الطوارئ بمنشأت التطوير بنسبة ١٠٠%.

وشدد  وكيل المديرية للطب الوقائى خلال الاجتماع  على تفعيل المرور الانضباطي وملفات طلب الأسرة ولجنة السجلات ولجنة الإحالة بالمنشآت الصحية بالإضافة متابعة الحالات الإيجابية من الأمهات والاطفال ببرنامج IMCI

كما وجه  بالاهتمام بعدم تكدس النفايات بوحدات الرعاية الاساسية وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في وحدات تطوير بنسبة لا تقل عن 90% إلى جانب المواصفات القياسية لمكافحة العدوى

وتناول المجتمعون تفعيل ملفات طلب الأسرة ومتابعة لجنة التشجيع على الرضاعة الطبيعية وصرف الألبان وحوكمتها عن طريق الرعاية الاساسية. فضلًا عن لحالات الإيجابية المكتشفة في المبادرات والأمراض المزمنة وتذليل العقابات للحصول على الخدمة

صحة الدقهلية : اجتماع للتدريب على بطاقةالأداء المتوازن BSC بمنشآت الرعاية

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ادرة الرئاسية أساس الأساسية الرعاية الاساسية الرضاعة الطبيعية السلامة والصحة المهنية الرعاية الاولية المبادرة الرئاسية الفريق الصحي المواصفات القياسية رفع كفاءة صحة الدقهلية معايير السلامة والصحة المهنية معايير السلامة مديري الإدارات وحدات الرعاية الأساسية

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